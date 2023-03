Geduld mitbringen: VIP-Partnervermittlung braucht Zeit

Wer eine Partnerin oder einen Partner mit Niveau sucht, sollte dafür genügend Zeit einplanen. Gerade in der Partnervermittlung auf hohem Niveau sind die Wege für nachhaltigen Erfolg manchmal weiter.

Es ist nicht mehr als eine Binsenweisheit: Die allerwenigsten Menschen möchten allein sein. Vielmehr wünschen sie sich einen liebevollen Partner, dem sie vertrauen und bei dem sie sich geborgen fühlen. Und natürlich möchten sie auch eine Partnerin oder einen Partner finden, der ihnen auf Augenhöhe begegnet.

Das beobachtet auch Markus Poniewas: „Wir machen die Erfahrung, dass Niveau und Klasse zu den wichtigsten Parametern bei der Partnersuche gehören. Unsere Kunden stellen genau diese Ansprüche an uns. Dabei haben Niveau und Klasse nicht unbedingt etwas mit der gesellschaftlichen Stellung oder dem Einkommen zu tun, sondern mit Interessen und Vorlieben, mit kulturellen Neigungen und gutem Geschmack.“, Er ist Macher und Geschäftsführer der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv mit Sitz in Düsseldorf (www.pv-exklusiv.de). PV-Exklusiv hat sich auf die Partnervermittlung für Menschen mit Anspruch und Format spezialisiert und hilft ihnen dabei, einen vertrauten Partner fürs Leben zu finden.

Unter den Klienten finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen. Besonders beliebt ist PV-Exklusiv somit bei Akademikern. „Wir arbeiten streng nach dem Motto ,Top-Frauen und Top-Männer für op-Frauen und Top-Männer‘. Das ist unser Qualitätsanspruch, den wir seit Jahren in der exklusiven Partnervermittlung sehr erfolgreich pflegen. Das hat mit Vertrauen und Zuverlässigkeit zu tun, mit Diskretion und echter Hingabe. Unsere Arbeitsweise ist sehr genau ist und legt höchsten Wert auf persönliche Kontakte und eine enge Begleitung“, betont Markus Poniewas.

Der bekannte Berater weiß auch: Aufgrund dieser exklusiven Klientel und des hohen Qualitätsanspruchs sei es unumgänglich, in der Partnervermittlung Geduld zu üben. „Wir können niveauvolle Singles nicht von den Bäumen pflücken. Und da wir jeden Interessenten persönlich kennenlernen, um uns ein konkretes, individuelles Bild von ihm zu machen, brauchen wir einfach eine gewisse Zeit für die Vermittlung. Im Marktvergleich sind wir sehr schnell mit einer durchschnittlichen Vermittlungsdauer von vier bis sechs Monaten. Es können aber auch einmal acht, neun oder zehn Monate werden. Das ist häufig der Fall, wenn ein Kunde oder eine Kundin wirklich sehr besondere Ansprüche hat.“

Wichtig sei, nicht verfrüht das Handtuch zu werfen. Markus Poniewas rät, dass Kunden mit den Beraterinnen und Beratern von PV-Exklusiv im Austausch bleiben und regelmäßig die Entwicklung diskutieren. Auf diese Weise, so Markus Poniewas, verstärke sich das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kunden und seinem Berater. „Wir können dadurch jederzeit erfahren, was unseren Kunden wirklich wichtig ist und unsere Arbeitsweise darauf abstellen, um einen echten Erfolg in der exklusiven Partnervermittlung zu gewährleisten“. Der Vorteil: Kundinnen und Kunden von PV-Exklusiv zahlen zu Beginn des Vertragsverhältnisses ein einmaliges Honorar ohne jegliche Zuschusspflichten. Daher können sie sich bei der Suche die Zeit nehmen, die sie wirklich brauchen.

„Es ist unser Verständnis einer echten VIP-Partnervermittlung, durch gezielte Gespräche zu entscheiden, wer zusammenpassen könnte und wer eben nicht. Es muss für den Professor nicht immer der Professor des gleichen Fachbereichs sein. Aber wir müssen natürlich genau abstimmen, dass Interessen, Niveau, Lebensausrichtung etc. zusammenpassen.“ Daher ist Partnervermittlung für PV-Exklusiv immer eine Frage des persönlichen Gesprächs. Nur wenn Kunden eng begleitet werden und die Berater die Wünsche sehr genau kennen, ist es möglich, den perfekten Partner zu finden. „Die persönlichen Vorlieben spielen dabei keine Rolle. Wir suchen einen Menschen für einen anderen Menschen und stellen uns auf jeden Klienten individuell ein.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

Pressekontakt:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erfolgreiche Partnervermittlung: Den Sommer gemeinsam mit einem neuen Partner verbringen