Exklusive Partnervermittlung braucht echte Beraterpersönlichkeiten

Die Partnervermittlung PV-Exklusiv arbeitet nur mit erfahrenen Beratern zusammen. Das schafft echte Mehrwerte für die Kunden.

Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und, und, und: Das sind Menschen, die als Partner fürs Leben sehr begehrt sind. Welche Frau wünscht sich nicht den niveauvollen Arzt, welcher Mann scheut sich vor der Vorstellung, in einer Partnerschaft mit einer erfolgreichen Rechtsanwältin zu leben? Doch natürlich suchen Akademiker, Unternehmer und weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen einen Partner auf Augenhöhen. Einen, der nicht nur deren Lebensstandard übernehmen und in deren Kreise eingeführt werden möchte. Sondern der die Wünsche und Ansprüche eines Menschen mit Niveau und Geschmack versteht, sich darauf einlässt und gewillt und in der Lage ist, das in die Beziehung hineinzugeben, was der andere wirklich erwartet.

Der Fokus der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv liegt genau auf dieser exklusiven Zielgruppe. „Das ist bei uns kein Werbeversprechen. Sondern unsere Kunden können dies bestätigen. Wir bringen Menschen zusammen, die wirklich zueinander passen. Und das sind bei uns als exklusiver VIP-Partnervermittlung eben meistens Unternehmer, Führungskräfte und andere anerkannte Persönlichkeiten, auch aus Sport und Kultur“, sagt Markus Poniewas, Berater und Geschäftsführer von PV-Exklusiv. Die Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) mit Sitz in der Region Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Das Stichwort für ihn sind die Persönlichkeiten. So definiert er auch die Berater von PV-Exklusiv. „Alle Berater sind sehr erfahren in der Partnervermittlung und bringen höchste Kompetenzen in der Begleitung unserer anspruchsvollen Klientel mit. Das ist auch gewollt und notwendig. Mit unserem Anspruch an Exklusivität kommen natürlich auch solche Kunden zu uns, die größten Wert auf Diskretion und eine enge Begleitung legen, die auf langjähriger Erfahrung und besten Marktkenntnissen beruht“, betont Markus Poniewas. „Unsere Berater sind echte Persönlichkeiten, gut ausgebildet, versiert und hochkompetent. Damit schaffen sie von Anfang an echte Mehrwerte für unsere Kunden und sind vertrauter Sparringspartner in der Partnervermittlung.“

Das sei ausgesprochen wichtig, denn nur diese Art der Beratung schaffe Unabhängigkeit für die besten Ergebnisse. Die Berater könnten einschätzen, welche Ansprüche ein Kunde habe und wie sich diese erfüllen ließen. Ebenso könnten die Berater schnell feststellen, welchen Aufwand diese Wünsche mit sich brächten. „Auf diese Weise stellen wir zügig Transparenz in der Mandatsvereinbarung her, können faire und marktgerechte Preise formulieren und den Vermittlungsprozess professionell steuern. Das bedeutet: Unsere Beraterpersönlichkeiten machen es möglich, dass wir Fehler zu Ungunsten unserer Kunden stets vermeiden – eben weil sie aufgrund ihrer Erfahrung und Unabhängigkeit verschiedene Ausgangssituationen sehr gut bewerten können. Dementsprechend machen sie keine falschen Versprechungen, nur um einen Auftrag zu erhalten, sondern stellen ein Konzept auf, dass den Kundenbedürfnissen wirklich entspricht und nur auf eines ausgerichtet ist: die erfolgreiche und zügige Vermittlung.“

Entsprechend umfangreich ist auch das Leistungsportfolio der bekannten Partnervermittlung: „Wir besuchen jeden Kunden in seinem eigenen Umfeld und reisen dafür quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben“, sagt Markus Poniewas.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

