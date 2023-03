PV-Exklusiv: Seriöse Partnervermittlung für Ältere

Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv bietet umfangreiche Services für Seniorinnen und Senioren an. Vertrauen ist dabei die wichtigste Währung.

Viele Seniorinnen und Senioren haben sich den Ruhestand so schön vorgestellt. Man geht gemeinsam mit dem Lebenspartner in Rente und verlebt dann einen sorgenfreien und glücklichen Lebensabend. Umso härter ist dann der Schicksalsschlag, wenn einer der Partner dann verstirbt, sei es plötzlich oder nach schwerer Krankheit. „Dann kommt zur Trauer über den Verlust auch die Einsamkeit hinzu. Die Berufstätigkeit ist auch vorbei, und man war auf ein Leben mit dem langjährigen Partner eingestellt. Vielfach geben sich dann Seniorinnen und Senioren der Einsamkeit hin, aber das ist nicht gut. Denn der Mensch ist nicht dazu gemacht, allein zu sein. Und besonders für gleichgeschlechtlich orientierte Seniorinnen und Senioren ist es oftmals schwierig, mit dem Verlust umzugehen, weil sie in der Regel keinen Trost bei ihren Kindern und Enkelkindern finden können“, sagt Markus Poniewas, bekannter Berater und Geschäftsführer von PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de).

Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft. PV-Exklusiv hat sich konsequent auf gehobene Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann.

Auch eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden, fällt im Alter zunehmend schwer. Reichweite und Mobilität sind häufig eingeschränkt, und durch dir vorangegangene langjährige Partnerschaft bestehen in der Regel auch besondere Ansprüche an den potenziellen neuen Partner. „Schließlich haben sie sich an lieb gewonnene Merkmale gewöhnt und möchten, dass es am liebsten genauso weitergeht wie früher. Dem müssen wir in der Beratung und Partnersuche Rechnung tragen, um so schnell wie möglich einen Vermittlungserfolg erzielen zu können, der auch tatsächlich nachhaltig ist“, sagt Markus Poniewas.

Markus Poniewas und seine Kolleginnen arbeiten regelmäßig mit Seniorinnen und Senioren zusammen und kennen die Ansprüche und Bedürfnisse älterer Menschen auf Partnersuche. Darauf stellen sich die Beraterinnen und Berater ein, erläutern den Vermittlungsprozess eingehend und nehmen die Senior-Kundinnen und -Kunden mit auf die Reise.

„Entscheidend ist, dass Ältere nicht allzu lange warten, bevor sie sich an eine Partnervermittlung wenden. Dann gehen die Monate und Jahre ins Land und der Senior oder die Seniorin bleibt allein. Dann steigt die Frustration und es wird immer schwieriger, einen Partner zu finden. „Wir stehen dafür, Kunden eng bis zur erfolgreichen Vermittlung zu begleiten. Und das in kurzer Zeit. Denn unsere Vermittlung dauert im Schnitt etwa drei Monate. Damit gewährleisten wir, dass jeder unserer Kunden so schnell wie möglich mit seinem neuen Lebensabschnitt beginnen kann.“

Der Vorteil: PV-Exklusiv arbeitet so lange für die Kundin oder den Kunden, bis sie oder er die richtige Partnerin beziehungsweise den richtigen Partner durch die Agentur gefunden hat. Das Unternehmen, das zu den bekannten Partnervermittlungen in Deutschland gehört, begrenzt die Suche nicht zeitlich. „Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben. Und das natürlich ohne weiteres Honorar. Mit unserem fairen Preis machen wir bei PV-Exklusiv nur gute Erfahrungen. Gerade bei Senioren kann es nämlich sein, dass die Partnersuche etwas länger dauert. Dann muss aber kein älterer Kunde fürchten, dass ihm Zuschusspflichten oder ähnliches auferlegt werden“, betont der Geschäftsführer.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

