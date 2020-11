VIP-Partnervermittlung mit PV-Exklusiv in München und Bayern

Die bekannte Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) ist in Süddeutschland sehr gut vernetzt und dort regelmäßig unterwegs. So sind schnelle Vermittlungserfolge möglich.

Der Süden Deutschlands, vor allem die Gegend um die bayerische Landeshauptstadt München, gehört zu den wohlhabendsten und lebenswertesten Regionen der Bundesrepublik und ist als Lebensmittelpunkt und Urlaubsregion gleichermaßen beliebt. Ob es der Tegernsee ist oder das Allgäu, das Werdenfelser Land oder das Donaugebiet rund um Regensburg oder auch die geschichtsträchtigen Städte Augsburg, Nürnberg, Würzburg und Co.: Das südliche Bundesland ist sehr beliebt, äußerst lebenswert und für viele Menschen ein attraktiver Lebensmittelpunkt.

Das bedeutet auch: „In einem solchen Umfeld möchte niemand lange alleine sein. Daher arbeiten wir als deutschlandweit vernetzte Partnervermittlung auch in München und den wichtigen Regionen Bayerns individuell, seriös und diskret für unsere Kunden“, sagt Markus Poniewas, Geschäftsführer von PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Die bekannte Partnervermittlung aus Düsseldorf und Mönchengladbach ist deutschlandweit vernetzt und steht dafür, Menschen mit Niveau zusammenzubringen – für ein gemeinsames Leben und eine vertraute, liebevolle Partnerschaft. Diese Vernetzung gilt auch für Bayern. Dort ist PV-Exklusiv seit vielen Jahren tätig und verfügt über beste Kontakte.

Das gilt vor allem für München, das für viele als die schönste Stadt Deutschlands und die „nördlichste Stadt Italiens“ gilt. Und fürwahr, in der bayerischen Landeshauptstadt herrscht italienisches Flair mit viel Sonne, schicken Boutiquen, einem pulsierenden gastronomischen Leben und einer sehr hohen Lebensqualität. „München versammelt so viel kulturelle Highlights wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. So gehören zum Beispiel die Alte und die Neue Pinakothek sowie die Pinakothek der Moderne und das Lenbachhaus zu den weltweit bedeutendsten Galerien. Zusammen mit der Glyptothek, der Staatlichen Antikensammlungen und dem Museum Brandhorst bilden diese Sammlungen das Kunstareal München. Auch das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst erhielt einen Neubau im Kunstareal“, beschreibt Markus Poniewas einige Vorzüge der bayerischen Landeshauptstadt. Und durch die Lage mitten in Oberbayern sei München auch perfekt in eine eindrucksvolle Landschaft eingebettet. Berge und Seen bieten sommers wie winters beste Möglichkeiten für alle sportlichen Aktivitäten, und auch Österreich, die Schweiz und Italien sind als beliebte Urlaubsdestinationen schnell erreichbar.

Markus Poniewas selbst ist als bekannter Partnervermittler regelmäßig in Süddeutschland unterwegs und kennt die Region und die Mentalität sehr gut. Das gilt auch für die übrigen Beraterinnen von PV-Exklusiv. „Nur durch diese sehr gute Vernetzung und Kenntnisse der Vorstellungen und Charaktereigenschaften können wir unsere Kunden auch in diesen Regionen mit einem passenden Partner zusammenbringen. Das funktioniert nicht, wenn man nur alleine in seinem Büro sitzt und der Aktivitätsradius eigentlich auf den eigenen Kirchturm begrenzt ist. Wir hingegen kennen uns als einer der führenden Partnervermittlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr gut im Süden Deutschlands aus und sind dort bei unseren Zielgruppen bekannt. Daher ist es uns möglich, zwei Menschen zügig zusammenzubringen, die wirklich zusammenpassen“, betont Markus Poniewas. Vor allem weiß er aus Erfahrung: „Wir müssen Kunden aus ganz Deutschland sehr gut für das ideale Matchmaking einschätzen können – denn nicht immer passen Menschen aus allen Regionen direkt zusammen, aber Partnerschaften von Menschen aus München und Berlin, aus Augsburg und Hamburg oder aus Landshut und Rostock sind natürlich immer dann möglich, wenn man als Partnervermittler weiß, was die Kunden wirklich wollen.“

Ebenso sehr wichtig laut dem bekannten und versierten Partnervermittler: „Viele Bayern sind aufgrund der wirtschaftlichen und kulturellen Stärke sehr anspruchsvoll – das zeigt sich auch bei der Partnersuche. Daher ist es umso wichtiger, auf eine anerkannte und etablierte Partnervermittlung wie PV-Exklusiv zu setzen. Die Berater wissen, auch mit besonderen Anforderungen umzugehen und Menschen, die sich einen Partner fürs Leben wünschen. Schnelle und nachhaltige Vermittlungserfolge sind nur möglich, wenn eine Partnervermittlung ein großes Netzwerk besitzt und mit den Gepflogenheiten vertraut ist – so wie PV-Exklusiv eben.“

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

