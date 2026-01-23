Leadership Horizon 2026: Wenn Führung neu denken muss

Wien, 23 Januar 2026 – Geschwindigkeit, Komplexität und Künstliche Intelligenz verändern Führung radikaler als viele Transformationen zuvor.

Technologien übernehmen Aufgaben, Entscheidungen werden datengetrieben, Arbeitsrealitäten fragmentierter. Was dabei oft zu kurz kommt: die Frage, was Führung menschlich, verantwortungsvoll und wirksam macht. Genau hier setzt Leadership Horizon 2026 an. Die internationale Leadership-Konferenz geht am 5. Mai 2026 mit neuer Location im Prisma Vienna in die nächste Runde – klar positioniert, bewusst live vor Ort und mit einem Fokus, der aktueller kaum sein könnte:

„Thriving in Complexity and Speed – Leading Human Potential in the AI Era.“

Leadership Horizon versteht sich nicht als klassische Konferenz, sondern als Denk- und Arbeitsraum für Führungskräfte, HR- und L&D-Expert:innen, die sich nicht mit einfachen Antworten zufriedengeben. Im Zentrum steht die Frage:

Was muss Führung heute bewusst gestalten – und was sollte sie nicht an KI abgeben?

Neue Location, neues Format, klare Haltung

Mit dem Wechsel ins Prisma am Grünen Prater schafft Leadership Horizon 2026 einen offenen, lichtdurchfluteten Rahmen, der Austausch, Bewegung und gemeinsames Arbeiten fördert. Das Event findet bewusst live vor Ort statt. Internationale Speaker können punktuell zugeschaltet werden, der Kern des Events bleibt jedoch die persönliche Begegnung.

Inhaltlich verbindet Leadership Horizon 2026 Keynotes, interaktive Workshops, AI- & VR-Labs, Praxis-Cases und kuratierte Networking-Formate. Themen sind unter anderem:

– „Artificial Intelligence vs. Emotional Intelligence: The Ultimate Battle“ – Ricardo Cabete

Eine provokante Keynote über die Grenzen von Automatisierung und die Rolle von Emotion, Empathie und menschlicher Urteilskraft in Führung.

– „Culture Change through Practice – From AI Simulation to Real Leadership Behavior“ – Claude MacDonald

Wie Organisationen KI nicht nur einführen, sondern durch gezielte Praxisformate tatsächlich wirksam in Führung und Zusammenarbeit integrieren.

– Workshop: „5 Success Factors for a Human-Centered AI Transformation“ – Sonja Strohmer

Ein interaktives Arbeitsformat, das zeigt, wie KI-Transformation auf individueller, teambezogener und organisationaler Ebene bewusst gestaltet werden kann.

– Panel: Rethinking Leadership, Learning and AI-Free Spaces“

Diskussion darüber, wo KI echten Mehrwert schafft – und wo Führung, Lernen und Entwicklung bewusst menschliche Räume brauchen.

Darüber hinaus befinden sich aktuell weitere internationale Unternehmen und Speaker in Gesprächen. Das vollständige Programm wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Warum dieses Thema jetzt entscheidend ist

KI beschleunigt Prozesse – aber sie beantwortet keine Fragen nach Haltung, Verantwortung oder Vertrauen. Führungskräfte stehen zunehmend vor Entscheidungen, für die es keine Blaupausen gibt. Leadership Horizon 2026 bietet Orientierung in genau diesem Spannungsfeld: zwischen Effizienz, Menschlichkeit und bewusster Gestaltung.

Dabei sein sollten:

* Führungskräfte, die Verantwortung in KI-geprägten Organisationen tragen

* HR- und L&D-Expert:innen, die Lernen, Entwicklung und Leadership neu denken müssen

* Organisationsentwickler:innen, Berater:innen und Innovationsverantwortliche

* alle, die nicht nur Tools einführen, sondern Zukunft von Arbeit aktiv gestalten wollen

Early-Bird-Tickets sind noch bis 31.01.2026 verfügbar.

Weitere Informationen, Programm-Updates und Tickets unter:

www.leadership-horizon.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MDI Management Development GmbH

Herr Aline Motz-Depoorter

Mariahilfer Strasse 51/1/6

Wien 1060

Österreich

fon ..: 066488181031

web ..: https://mdi-training.com/

email : marketing@mdi-training.com

MDI ist ein weltweit führender Anbieter von Führungskräfteentwicklung mit 60 Jahren Erfahrung. Mit Niederlassungen weltweit und einem Netzwerk von über 250 internationalen Consultants und Trainer:innen bietet MDI in verschiedenen Sprachen Trainings- und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen konzipiert und führt maßgeschneiderte Programme für Führungskräfte auf allen Ebenen, High Potentials, Expert:innen, Projektmanager:innen und Vertriebsmitarbeiter:innen durch – lokal, international und global.

Pressekontakt:

MDI Management Development GmbH

Aline Motz-Depoorter

Mariahilfer Strasse 51/1/6

Wien Wien

fon ..: 066488181031

email : marketing@mdi-training.com

