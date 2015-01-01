  • Freiheit oder Lenkung? Die ökonomische Sollbruchstelle der AfD

    Antikapitalismus bleibt Antikapitalismus. Wer wirtschaftliche Freiheit durch politische Steuerung ersetzt, greift nicht einzelne Fehlentwicklungen an, sondern das Fundament einer freien Gesellschaft.

    BildRechter Antikapitalismus ist kein Gegenmodell, sondern linker Etatismus mit Nationalflagge Warum die Höcke-Strömung (AfD) wirtschaftlich auf der falschen Seite steht

    Der wirtschaftspolitische Kurs der Höcke-Strömung wird häufig als „soziale Alternative von rechts“ dargestellt. Tatsächlich handelt es sich um eine Abkehr von freiheitlicher Ordnungspolitik und um eine Annäherung an kollektivistische Konzepte, die seit Jahrzehnten nachweislich wirtschaftliche Dynamik, Wohlstand und individuelle Eigenverantwortung schwächen. Der Unterschied zur klassischen Linken liegt nicht in der ökonomischen Logik, sondern ausschließlich in der kulturellen Rahmung.

    1. Antikapitalistische Rhetorik – identische Muster, andere Feindbilder

    Wenn Björn Höcke vom „Finanzkapitalismus“ spricht, der den Planeten zerstöre, ist das inhaltlich deckungsgleich mit linker Kapitalismuskritik. Das Muster ist stets dasselbe:

    Personalisierung komplexer Marktprozesse („Superreiche“, „Eliten“, „Heuschrecken“)

    Moralisierung wirtschaftlicher Abläufe

    Delegitimierung von Wettbewerb, Kapitalmobilität und Globalisierung

    Beispiel:
    Die pauschale Diffamierung internationaler Investoren als „Heuschrecken“ verzichtet bewusst auf jede Differenzierung zwischen produktiver Kapitalallokation und politisch verzerrten Finanzstrukturen. Empirisch ist gut belegt, dass solche Rhetorik Investitionen hemmt: Laut OECD-Analysen korrelieren steigende politische Kapitalfeindlichkeit und regulatorische Unsicherheit signifikant mit sinkenden Direktinvestitionen und Arbeitsplatzverlusten.

    Freiheitliche Politik bekämpft staatlich erzeugte Privilegien, nicht den Markt selbst. Die Höcke-Strömung kehrt dieses Prinzip um.

    2. „Primat des Politischen“ – der Kern des Problems

    Das Leitmotiv des sogenannten Primats des Politischen über den Markt klingt harmlos, bedeutet aber faktisch:

    Politische Zielsetzungen ersetzen dezentrale Entscheidungen durch zentrale Steuerung.

    Die historischen Folgen sind bekannt und gut dokumentiert:

    * staatliche Lenkung statt Wettbewerb
    * Subventionen statt Innovation
    * politische Nähe statt Leistung

    Beispiel:
    Staatlich dominierte Industrien zeigen international eine geringere Produktivität. Die OECD weist seit Jahren darauf hin, dass Staatsunternehmen im Schnitt niedrigere Innovationsraten und höhere Kostenstrukturen aufweisen als private Wettbewerber. Ob DDR-Kombinate, französische Staatskonzerne oder heutige staatsnahe Industriestrukturen: Effizienz wird durch politische Loyalität ersetzt.

    3. Verstaatlichung: alte Fehler, neu etikettiert

    Die Forderung nach Verstaatlichung zentraler Wirtschaftsbereiche, Energie, Verkehr, Banken, Industrie, wird als Schutz nationaler Souveränität verkauft. Tatsächlich führt sie zuverlässig zu:

    * weniger Wettbewerb
    * höheren Preisen
    * geringerer Innovationskraft
    * wachsender Bürokratie

    Beispiel:
    Der deutsche Energiesektor zeigt dies exemplarisch. Trotz massiver staatlicher Eingriffe sind die Strompreise für Haushalte seit 2010 real deutlich gestiegen, während Versorgungssicherheit und Effizienz nicht proportional verbessert wurden. Internationale Vergleiche zeigen: Länder mit stärker wettbewerblichen Energiemärkten haben langfristig stabilere Preise.

    Die Vorstellung, man könne Verstaatlichung mit Bürokratieabbau kombinieren, widerspricht jeder empirischen Erfahrung. Wo der Staat wirtschaftlich handelt, wächst Verwaltung zwangsläufig.

    4. Umverteilung statt Leistungsgerechtigkeit

    Bürgerversicherung, Abschaffung von Beitragsbemessungsgrenzen, Vermögenssteuer, höhere Spitzensteuersätze, diese Forderungen sind inhaltlich deckungsgleich mit linken Programmen. Sie beruhen auf der Annahme, Wohlstand sei ein Nullsummenspiel.

    Empirische Klarstellung:
    Von den 38 OECD-Staaten haben bis auf wenige Ausnahmen alle Länder die Vermögensteuer abgeschafft, weil sie:

    * geringe Einnahmen generierte
    * hohe Verwaltungskosten verursachte
    * massive Kapitalabwanderung auslöste

    Kapital ist mobil, Arbeitsplätze sind es nicht. Wer Leistung systematisch belastet, schwächt die wirtschaftliche Basis, aus der soziale Sicherheit überhaupt finanziert wird.

    Freiheitliche Ordnungspolitik setzt auf Wertschöpfung vor Verteilung.

    5. Nationale Rhetorik ersetzt keine ökonomische Logik

    Der entscheidende Punkt bleibt:
    Die Höcke-Strömung unterscheidet sich von der Linken nicht durch ihre Wirtschaftspolitik, sondern nur durch ihre kulturelle Erzählung. Wo die Linke international argumentiert, wird hier national argumentiert – der ökonomische Kern bleibt kollektivistisch.

    Das Individuum tritt zurück:

    * hinter „das Volk“
    * hinter „die Nation“
    * hinter politische Steuerungsansprüche

    Aus freiheitlicher Sicht ist das kein konservativer Ansatz, sondern eine Illusion von Kontrolle, die Freiheit systematisch verdrängt.

    6. Der innere Widerspruch der AfD ist strukturell

    Die AfD steht damit vor einer unauflösbaren Entscheidung:

    marktwirtschaftliche Ordnungspolitik mit klaren Regeln

    oder antikapitalistische Systemkritik mit staatlicher Lenkung

    Beides zugleich ist unmöglich. Eine Partei, die den Markt moralisch delegitimiert, kann nicht glaubwürdig für Unternehmertum, Mittelstand und Leistung eintreten. Der Konflikt ist nicht gelöst – nur vertagt.

    Freiheitliche Schlussfolgerung

    Antikapitalismus bleibt Antikapitalismus, unabhängig davon, ob er sich sozial, ökologisch oder patriotisch nennt. Wer wirtschaftliche Freiheit durch politische Steuerung ersetzt, greift nicht einzelne Fehlentwicklungen an, sondern das Fundament einer freien Gesellschaft.

    Die Trennlinie verläuft nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen:

    * Freiheit und Kollektivismus
    * Markt und Lenkung
    * Eigenverantwortung und staatlicher Bevormundung

    Der wirtschaftspolitische Kurs der Höcke-Strömung steht klar auf der falschen Seite dieser Linie.

    _Wer den Kapitalismus moralisch delegitimiert, bereitet immer den Weg für mehr Staat. Egal ob unter roten Fahnen oder nationalen Parolen. Ingo Wendelken_

    Text, Bild, Gestaltung: Ingo Wendelken
    Bildnachweis/Symbolische Illustration: Gegenüberstellung von Markt und staatlicher Lenkung als Metapher für wirtschaftspolitische Konfliktlinien. _(KI-generierte Darstellung)_

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WerteUnion Landesverband Bremen
    Herr Ingo Wendelken
    Rossower Straße 7
    17034 Neubrandenburg
    Deutschland

    fon ..: 017642001121
    web ..: https://werteunionbremen.de/
    email : ingo.wendelken@proton.me

    WerteUnion Landesverband Bremen
    Freiheitlich. Werteorientiert. Pragmatisch.

    www.werteunionbremen.de

    Pressekontakt:

    WerteUnion Bremen
    Herr Ingo Wendelken
    Rossower Straße 7
    17034 Neubrandenburg

    fon ..: 017642001121
    email : ingo.wendelken@proton.me


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Sollbruchstelle – Humorvoller Kriminalroman
      Tom Gear beweist mit "Sollbruchstelle", dass Krimis sowohl spannend als auch lustig und prickelnd sein können....

    2. Stefan Kühn: Die Konkurrenz zwischen den USA und China – eine ökonomische Perspektive
      Der britische Historiker Niall Ferguson hat sich zum Wettbewerb zwischen den USA und China wie folgt geäußert: "2 Dinge geben mir Hoffnung....

    3. Freiheit in Grenzen für Eltern mit Kindern im Jugendlichenalter – Neuer Band der „Freiheit in Grenzen“-Reihe
      In Klaus A. Schneewinds neuem Buch aus der Reihe "Freiheit in Grenzen" lernen Eltern von Jugendlichen, wie sie mit Herausforderungen in dieser Zeit des Heranwachsens umgehen können....

    4. Gesundheit bedeutet Freiheit – Eine optimale Ernährung steht für fundamentale Gesundheit und Freiheit
      Die Leser erhalten von Marcel Pretzel wertvolle Informationen über positive Umstellungen für ein gesünderes Leben....

    5. Allensbach Hochschule: MBA für Rechtsanwälte vermittelt ökonomische Kompetenzen
      Das Studium "MBA General Management" eignet sich unter anderem für Juristen, die gefragt sind, ökonomisch sinnvolle und tragfähige Lösungen für ihre Mandanten zu entwickeln....

    6. Stefan Kühn: Beteiligungsmanagement – Ökonomische Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Unternehmenserfolg
      Die langfristige Stabilität und Profitabilität eines Unternehmens sind entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches Beteiligungsmanagement....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.