Sollbruchstelle – Humorvoller Kriminalroman

Tom Gear beweist mit „Sollbruchstelle“, dass Krimis sowohl spannend als auch lustig und prickelnd sein können.

Ein Mann adliger Herkunft ist spurlos verschwunden und natürlich erhalten Probleme mit adligen Menschen von allen Seiten mehr Aufmerksamkeit. Der Mann war nahe daran, den Stammsitz der Familie rückübertragen zu bekommen, doch es war dabei vor allem den neuen Besitzern sehr im Wege. Haben sie also etwas mit seinem verdächtigen Verschwinden zu tun? Für den Anwalt Richard-Anton Punzel verdichten sich schnell die Hinweise darauf, dass der Vermisste kaltblütig beiseite geschafft wurde, um zu vermeiden, dass der Stammsitz den Besitz wechselt. Das Team von Punzel hilft ihm mit erprobtem Spürsinn und Humor auf die Sprünge, und zusammen entdecken sie ganz nebenbei ein Netzwerk von Korruption und Niedertracht.

Es handelt sich bei der Geschichte, die in „Sollbruchstelle“ von Tom Gear erzählt wird, um Punzels zweiten Fall. Die Spannung ist für die Leser so greifbar wie die mit allen Sinnen betriebene Freude am Ermitteln. Der Roman ist ein wahrer Lesegenuss – vor allem für Krimifans, die witzige Wendungen und Dialoge zu schätzen wissen. Vorkenntnisse aus dem ersten Band des im Jahr 1976 in Bolton (Greater Manchester) geborenen Autors sind nicht notwendig, aber empfehlenswert. Der Autor kam 1999 nach Berlin und ließ sich unmittelbar nach dem Brexit-Votum in Deutschland einbürgern. „Sollbruchstelle“ ist nach „Rohrbruchteich“ der zweite Roman seiner „Punzel“-Reihe. Der dritte Band „Priesterweg. Ein Auftrag des HERRN“ erscheint im Frühjahr 2022.

„Sollbruchstelle“ von Tom Gear ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35057-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

