Dahin sind alle Träume – Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg

Im neuen Roman „Dahin sind alle Träume“ von Ursula Raddatz halten während des Ersten Weltkriegs zwei Liebende mit Hilfe von Briefen Kontakt. Eine spannende Erzählung über Liebe und das Überleben.

An der Heimatfront muss Carls Familie hungern, während er selbst im mörderischen Stellungskrieg an der Westfront gefangen ist. Kein Wunder also, dass der Austausch zwischen ihm und seiner großen Liebe Wilma immer etwas von der schrecklichen Wahrheit verschweigt. Aber sollte man den anderen wirklich schonen? Siegt die Liebe über alles und werden sich Carl und Wilma überhaupt wiedersehen?

Die Autorin Ursula Raddatz stammt aus Trier und entdeckte schon früh im Leben das Lesen für sich. Aber erst nach ihrem Umzug nach Schleswig-Holstein entdeckte sie als freie Journalistin das Schreiben endgültig für sich. Während ihrer beruflichen Laufbahn verfasste sie eine Vielzahl an Geschichtskolumnen sowie Musik- und Kultur-Rezensionen für eine Regionalzeitung. Zudem arbeitete sie im historischen Gewand als Stadtführerin und war als Dozentin für Geschichte in der Erwachsenenbildung tätig. Als Autorin veröffentlichte Raddatz bereits einen Roman über Demenz, Geschichten für Sehbehinderte sowie eine Reihe von Romanen über die Geschichte der Stadt Kappeln.

"Dahin sind alle Träume" von Ursula Raddatz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41339-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

