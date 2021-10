Diener des Ordens – Band 3: Der Pakt

„Diener des Ordens“ ist der letzte Teil der Dark-Fantasy Trilogie von C. Gina Riot. Erneut müssen sich die Helden ihrem Schicksal stellen und sich in blutigen Schlachten beweisen.

Während die Diener des Ordens ihre Schicksalswege beschreiten, bricht in Wristangul der Krieg aus. Noch immer gibt es unter den Gefährten einen Verräter, der im Geheimen versucht, ihre Pläne zu sabotieren. Derweil dringen die jungen Protagonisten Neoron und Imur immer tiefer in eine mystische Wüste vor und ihre Lage spitzt sich immer weiter zu. Schon bald stellt sich für die beiden die Frage, wer überleben wird und wer sterben muss. Und auch die Armee der Verlorenen begibt sich nach einer unvorhergesehenen Wendung in die Schlacht. Hier muss sich auch der Held Elouzija beweisen.

Die Dark-Fantasy Trilogie ist voll von dunklen Riten, Magie, intriganten Machtspielen und sexuellen Begierden. Je tiefer man in diese Geschichte eintaucht, desto schwerer wird es, Recht von Unrecht zu unterscheiden.

Die Autorin C. Gina Riot, Jahrgang 1990, stammt aus Österreich, wo die Grafik Designerin und Expertin für außergewöhnliche Marketingkampagnen und Branding eine Werbeagentur führt. Außerdem ist sie großer Heavy- und Black Metal Fan und spielt selbst Bass. Die Cover sowie sämtliche Illustrationen ihrer Bücher designed die Autorin selbst.

„Diener des Ordens“ von C. Gina Riot ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41335-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

