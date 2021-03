Der Hauch der Veränderung – Band 1: „Unter den Klängen des Schicksals“

Im ersten Band ihrer neuen Buchreihe „Der Hauch der Veränderung“ teilt die Autorin Pepi Nieter die Erkenntnisse und Erfahrungen ihrer eigenen Lebensreise.

Die Autorin ermutigt ihre Leserinnen und Leser, ihre spirituellen Bedürfnisse nicht länger zu unterdrücken. Das ist in der heutigen von Macht und Geld dominierten Gesellschaft, für Nieter eine Welt ohne Wertesystem, gar nicht so einfach. In ihrem Buch erklärt sie, wie man Angst, düstere Gedanken, Verzweiflung und Schmerz überwinden und durch ein seelisches Gleichgewicht ersetzen kann. Denn nur, wer sein innerstes Ich bewahren kann, ist in der Lage, sich vom rauen Materialismus zu befreien. Mit praktischen Tipps, die auf eigenen Erfahrungen basieren, ermutigt Nieter ihr Publikum, den Teufelskreis der negativen Emotionen, Krankheiten und Leiden zu brechen.

Pepi Nieter ist gebürtige Bulgarin und lebt seit sechs Jahren mit ihrem Ehemann in Deutschland. Ihr aktuelle Buch ist der Auftakt zu einer Trilogie, die aus den weiteren Bänden „Die Tiefen der Liebe“ sowie „Ein Vulkan der Gefühle“ besteht. Der Autorin ist es ein Anliegen, ihre Leserinnen und Leser bei der Entwicklung ihres vollen Potenzials und auf dem Weg zu einer neuen Selbstentdeckung zu unterstützen.

„Der Hauch der Veränderung“ von Pepi Nieter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23791-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

