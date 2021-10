ELFEN IN DEINEM GARTEN – Der magische Lebensraum der Naturgeister

Der Landschafts- und Elfengärtner Hartmut Zipperlen entführt seine Leserinnen und Leser in seinem neuen Sachbuch „ELFEN IN DEINEM GARTEN“ in die spannende und mystische Welt der Naturgeister.

Der Autor gibt durch seine Ausführungen auf unterhaltsame Weise praktische Tipps für den Umgang mit Garten- und Hausgeistern und öffnet damit die Tür zu einer überraschenden und neuen Welt. Dabei hält er Hinweise bereit, wie man diesen verborgenen Wesen begegnen kann. Ganz selbstverständlich entwickelt sich daraus ein leidenschaftliches Plädoyer für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Die häufig erörterte Frage, wie das Wirken von Zwergen und Elfen überhaupt möglich sein kann, wird hier anhand der Beziehung zum Quantenraum plausibel dargestellt.

Ausgehend von seinem Hauptberuf als Landschaftsgärtner liefert der Autor Hartmut Zipperlen seinen Lesern vielerlei Ausgangspunkte zur Kontaktaufnahme mit Naturgeistern. In seinem Buch kombiniert er sein in mehr als 50 Jahren Berufspraxis erworbenes Fachwissen mit den Hinweisen aus der feinstofflichen Welt. Die dabei herauskommenden Ergebnisse sind oft voller Überraschungen.

„ELFEN IN DEINEM GARTEN" von Hartmut Zipperlen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28081-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

