Geschichten aus dem Leben des Therapiehundes Emmy – …und alles über ihren turbulenten Weg dahin

In ihrem neuen Buch „Geschichten aus dem Leben des Therapiehundes Emmy“ schreibt die Autorin und Hundetherapeutin Manuela Mueller darüber, wie Mensch und Hund Vertrauen zueinander aufbauen.

Das Buch ist eine Art Biografie von Emmy, eine Bullmastiffhündin. Schon früh musste sie in ihrem Leben kämpfen, denn sie erlitt eine Verletzung, die es ihr nicht erlaubte, sich normal zu sozialisieren. Zudem wanderte ihre Halterin, die Autorin Manuela Mueller, nach Kanada aus, was einige Turbulenzen mit sich brachte. Trotzdem gelang es Mueller, Emmy zur Therapiehündin auszubilden, so dass die Hündin fortan in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden konnte. Dabei zeigte Emmy immer wieder, dass sie für die Menschen da sein will, trotz oder vielleicht sogar wegen ihrer gesundheitlichen Rückschläge.

Mit ihrem neuen Buch hat Manuela Müller eine Geschichte verfasst, die ihre Leserschaft sowohl zum Weinen als auch zum Lachen bringen wird. Eine tolle Lektüre für Hundeliebhaber und Menschen, sie sich mit ihrem Hund im Bereich der Therapiearbeit engagieren möchte. Die Lektüre eignet sich aber auch für jene, die mit hilfsbedürftigen Menschen arbeiten und mehr über den Einsatz von Therapiehunden erfahren möchten.

„Geschichten aus dem Leben des Therapiehundes Emmy" von Manuela Mueller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33594-3 zu bestellen.

