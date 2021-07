Le Vine et Le Vivre – Frankreich, Ursprung von Familie und Wein?

In seinem Reisebuch „Le Vine et Le Vivre“ erinnert sich der Autor Harry H. Clever an seine zahlreichen Reisen durch Europa, die ihn fürs Leben prägten. Dabei zog es ihn immer wieder nach Frankreich.

In seinen biografischen Reiseimpressionen nimmt der Autor seine Leserinnen und Leser auf eine Reise durch ganz Europa mit. Dabei kommen auch seine Heimat Deutschland sowie sein Lieblingsreiseland Frankreich nicht zu kurz. Clever berichtet von seinen Abenteuern, die er mit Boot, Flugzeug oder Auto erlebte. Dabei zeigt er seinen Lesern, dass es sich gelegentlich auch lohnt, die Sonnenliege zu verlassen, um Land, Leute und deren Lebensgewohnheiten kennenzulernen. Trotzdem, so Clever, sollte neben dem Drang, neue Kulturen und Landschaften zu entdecken, noch ausreichend Zeit für Ruhepausen sein.

Der Autor Harry H. Clever wurde 1938 in Wuppertal geboren. Im Laufe seines aktiven Berufslebens ging er den unterschiedlichsten Tätigkeiten nach. So arbeitete er unter anderem als Discjockey und Moderator aber auch als Bauarbeiter für eigene Objekte und viele Jahre lang als Gastwirt. Nebenbei war er immer sportlich aktiv und fand im Schwäbischen eine neue Heimat. Zu seinen größten Leidenschaften zählte stets das Reisen.

„Le Vine et Le Vivre" von Harry H. Clever ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34925-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

