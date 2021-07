Schöpfung Plan B – 15 faszinierende und fantastische Kurzgeschichten

In seinem neuen Buch „Schöpfung Plan B“ veröffentlicht der Autor Reinhard Febel eine Sammlung von Kurzgeschichten, die in drei inhaltlichen Richtungen anzusiedeln sind.

Für seine Geschichten bedient sich der Autor Reinhard Febel zum Einen der Gattung der Science-Fiction. In diesen Erzählungen begegnet der Leser anderem Leben in fantastischen Welten. Andere Kurzgeschichten stammen aus der Familie der fantastischen Erzählungen, die sich zum Beispiel in einem fiktiven Reich der Azteken abspielen. Schließlich sind einige Erzählungen in der sogenannten „Wirklichkeit“ angesiedelt. Doch wie man es nicht anders aus seinem eigenen Alltag kennt, geschehen auch im wahren Leben manchmal ungewöhnliche Dinge. So spielt zum Beispiel die taktile Wahrnehmung einer Frau verrückt und ein Amokschütze erhält ungewöhnlichen Beistand.

Schon immer war der Autor Reinhard Febel von Kurzgeschichten fasziniert, da sie eine zentrale Idee vollständig ausführen und mit wenigen Requisiten Ort und Zeit der Handlung entstehen lassen. Zudem münden sie in eine unerwartete Pointe und lassen sich in einem Rutsch lesen, da sie ein steiles Gefälle haben, das nicht von überflüssigen Ausschmückungen gebremst wird.

„Schöpfung Plan B" von Reinhard Febel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35036-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

