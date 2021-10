Allein in Amerika – Digitale Briefe eines Au Pairs

In ihrem Buch „Allein in Amerika“ berichtet die Autorin Stefanie Ramm ihren Leserinnen und Lesern von Höhen und Tiefen aber auch ihrer persönlichen Entwicklung während ihres Auslandsaufenthaltes.

Vor einigen Jahren erging es Stefanie Ramm nicht anders, als anderen jungen Leuten, die sich voller Freude aber auch Angst in das Abenteuer Amerika aufmachen. Der modernen Kommunikation ist es zu verdanken, dass man in dieser Zeit regelmäßig E-Mails an Freunde und die Familie schicken kann. Stefanie Ramm entschloss sich damals nach kurzer Zeit, aus den wöchentlichen E-Mail-Berichten in Tagebuchform einen Blog mit regelmäßigen Einträgen zu machen.

Inhaltlich geht die Autorin vor allem auf die Sicht eines Ausländers auf den amerikanischen Alltag ein, so dass ein gutes Stück Humor vorprogrammiert ist. So bekommen die Leser durch die Brille der Autorin Einblicke in eine fremde Kultur, dem Rätsel der Sprache und einem Abenteuer fern von zu Hause.

Die Autorin Stefanie Ramm stammt aus der Nähe von Leipzig. Nach ihrem Abitur ging sie 2006 als Au Pair für ein Jahr in die USA, um ihren Horizont zu erweitern und ihre Sprachkenntnisse auszubauen. Später studierte sie an der Universität Leipzig und an der Aberystwyth University, Wales. Inzwischen lebt und arbeitet die zweifache Mutter als Juristin in Berlin. Ihr aktuelles Buch ist gleichzeitig ihr Debüt als Autorin.

„Allein in Amerika – Digitale Briefe eines Au Pairs“ von Stefanie Ramm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34398-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Köstliche Vergeltung – Der Rat der Fünf Wiesenblumen Sinfonie – Heitere Kurzgeschichten für Senioren