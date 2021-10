Wiesenblumen Sinfonie – Heitere Kurzgeschichten für Senioren

In ihrem neuen Buch „Wiesenblumen Sinfonie“ hat Iris Kaufmann 25 Geschichten zusammengestellt, die sich vor allem an eine ältere Zielgruppe richten. Ein Mix aus Unterhaltung und Gedächtnistraining.

Die Themenpalette in dieser Geschichtensammlung ist groß. Neben Alltags- und Duftgeschichten beschreibt die Autorin auch lustige Begebenheiten, in denen zahlreiche Sprichwörter enthalten sind. Wer gerne reimt, ist mit diesem Buch ebenfalls gut beraten. Am Ende jedes Kapitels befinden sich drei mehr oder weniger knifflige Fragen, die es zu beantworten gilt. So sind die Senioren angespornt, aufmerksam zu lesen oder gut zuzuhören, um ihr Gedächtnis zu trainieren.

Iris Kaufmann stammt aus Zeitz in Sachsen-Anhalt. Schon in der Schule galt ihre große Leidenschaft der deutschen Sprache und sie entdeckte das Schreiben für sich. Trotzdem entschied sie sich, nach ihrem Schulabschluss einen soliden Beruf zu erlernen und wurde Bankkauffrau. Nach dem Mauerfall und der Geburt ihrer beiden Kinder ging sie jedoch nicht in diesen Beruf zurück, sondern arbeitete in verschiedenen Bereichen. Nebenbei schrieb sie Gedichte und nahm mehrfach erfolgreich an Wettbewerben teil.

Seit 2010 arbeitet Kaufmann in seinem Seniorenheim in der sozialen Betreuung und kümmert sich um den Alltag von 21 Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Gespräche und Erlebnisse mit den Senioren inspirierten sie bereits zu drei Büchern mit Kurzgeschichten für Senioren.

„Wiesenblumen Sinfonie“ von Iris Kaufmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39206-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Köstliche Vergeltung – Der Rat der Fünf