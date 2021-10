…es tut einfach weh – Ein Begleitbuch für die schwere Zeit der Trauer

„…es tut einfach weh“ ist der Titel des neuen Ratgebers von Inge Müller-Keck. Mit Hilfe von sensiblen und thematisch passenden Gedichten begleitet die Autorin Trauernde in dieser so schweren Zeit.

Es kommt der Tag an dem jeder Mensch durch eine dunkle Zeit voller Trauer und Verlust gehen muss. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist es besonders wichtig, inne zu halten und die eigenen Gefühle zuzulassen. Meist fällt es dann schwer, diesen Schmerz in Worte zu fassen, mit dem Verlust umzugehen und die Tragweite überhaupt zu begreifen.

In Form von klassischen Gedichten hat die Autorin bewegende Worte und Verse geschaffen, in denen ihre Leserinnen und Leser Zuspruch und Mut finden. Zudem hat Müller-Keck mit ihrem Buch ein Band des Schmerzes gesponnen, welches alle Trauernden verbindet. Dabei ermutigt sie ihre Leserschaft, ihren konkreten Vorschlägen zu folgen, mit dem Schmerz zu leben, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Häufig sind es Kleinigkeiten, die dem Trauerndem helfen können, seine Zerrissenheit und seine Qualen zu überwinden.

„…es tut einfach weh“ von Inge Müller-Keck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32826-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wiesenblumen Sinfonie – Heitere Kurzgeschichten für Senioren Einer von diesen Tagen – Geschichten über die großen und kleinen Fragen des Lebens