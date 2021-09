Geschichten aus dem Tintenfass – Heitere Erzählungen für brave Leser

Mit seinem Buch „Geschichten aus dem Tintenfass“ hat Andreas Hoffmann nicht nur eine Hommage an seine thüringische Heimatstadt Rudolstadt, sondern auch eine spannende Kriminalgeschichte geschaffen.

Der Autor Andreas Hoffmann mixt in seinem neuen Buch gekonnt die unterschiedlichsten Genres, teilweise skurril aber stets kreativ und mit einer ordentlichen Prise Humor. Aus seiner Feder und einem alten, fleckigen Tintenfass erwuchsen seine Gedanken. So flossen Geschichten, mal alt und dann wieder neu aus dem Autor heraus. Es handelt sich um fröhliche Erinnerungen, die durch seine Heimatstadt inspiriert sind. Zudem begibt er sich an die Orte seiner Vorfahren, nach Böhmen und in den Rest der Welt.

Andreas Hoffmann wurde 1958 in Rudolstadt im schönen Thüringen geboren. Nach seinem Schulabschluss erlernte er den Beruf des Schriftsetzers. Später entschied er sich für die Arbeit mit behinderten Menschen. Während seiner beruflichen Laufbahn war ihm das Schreiben stets ein treuer Begleiter. So entstand jedes Jahr ein Theaterstück, welches mit behinderten Darstellern aufgeführt wurde. Seinen ersten Roman „Böhmische Elegie“ veröffentlicht Hoffmann 2015.

