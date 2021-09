Wie Pflanzen- Erd- und Umweltenergien dein Leben retten – Praktischer Plan für ein besseres Leben

In ihrem neuen Ratgeber „Wie Pflanzen- Erd- und Umweltenergien dein Leben retten“ erzählt die Autorin Gabriele Roth, wie sie Urnahrung und vegane Rohkost als alternative Heilmethode entdeckte.

Ihre eigene Krankheitsgeschichte nahm Gabriele Roth zum Anlass, nach der wahren Ursache von Krankheit und Gesundheit zu suchen. Dabei entdeckte sie mit der Ur-Nahrung für sich tatsächlich den Schlüssel zu einem langen, körperlich und geistig gesundem Leben. Einige Studien haben bereits die Langlebigkeit indigener Naturvölker bewiesen, die sich nach diesem Prinzip ernährten. Aus ihrer Erfahrung und ihrem Wissen hat Roth ein Zehn-Schritte-Programm entwickelt, welches einen Weg aus der zerstörerischen Ernährung aufzeigt, um sich vom industriellen Ballast zu befreien. Entstanden ist ein unerlässlicher Ratgeber für alle, denen es wichtig ist, ein langes, würdevolles und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Die Autorin Gabriele Roth stammt aus der Nähe von München und wuchs in Niederbayern auf. Später arbeitete sie in München als Sachbearbeiterin im Gesundheitswesen. Bereits seit ihrer Geburt kämpfte sie mit gesundheitlichen Problemen, doch erst als sie 48 Jahre alt war, erfuhr sie von einem Ernährungsspezialisten, der buchstäblich ihr Leben rettete.

Mit der zurück gewonnenen Lebensenergie erfüllte sie sich einen Herzenswunsch. Sie meldete sich 2012 in der „Schule des Schreibens“ im Bereich Belletristik an, um zu lernen, professionell Thriller zu schreiben. Doch die besonderen Umstände, die zur Rettung ihres Lebens führten, forderten sie heraus, ihr Wissen einem Buch anzuvertrauen, um damit auch anderen Menschen helfen zu können.

"Wie Pflanzen- Erd- und Umweltenergien dein Leben retten" von Gabriele Roth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31107-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

