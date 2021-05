TATORT DEIN LEBEN – Entfessle Deine innere Sicherheit

In ihrem neuen Ratgeber „TATORT DEIN LEBEN“ beschreibt die Autorin und Therapeutin Tanja Gatzke, warum Sicherheit im Inneren eines Menschen beginnen muss, bevor sie nach Außen getragen werden kann.

Tanja Gatzke vergleicht in ihrem Buch das Leben mit einem Krimi, wobei man regelmäßig unterschiedliche Rollen einnimmt und diese auch nicht immer eindeutig verteilt sind. So ist man manchmal Opfer und Täter zugleich. Und auch Verletzungen bekommt man nicht immer durch andere Menschen, sondern auch durch sich selbst zugefügt. Die Autorin möchte ihre Leser dazu einladen, am Tatort des eigenen Lebens zu ermitteln. Dazu muss allerdings das innere – und häufig selbst gewählte – Gefängnis verlassen werden. Doch wen muss man hierfür um Erlaubnis bitten?

Neben ihrem Beruf als Polizeibeamtin ist Tanja Gatzke heute nebenberuflich als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und zertifizierte Speakerin tätig. Eine eigene schmerzliche Erfahrung brachte sie dazu, sich mit ihrem Inneren zu beschäftigen. Die Autorin stammt aus dem Oberbergischen Land und lebt heute im Taunus.

Von wem brauchst Du die Erlaubnis, Dich daraus zu befreien?

„TATORT DEIN LEBEN" von Tanja Gatzke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15823-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

