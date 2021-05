Manchmal sind Gefühle Monster – Selbstmanagement mit Gefühl

Die erfolgreiche Trainerin Lilli Höch-Corona erklärt in ihrem neuen Ratgeber „Manchmal sind Gefühle Monster“, warum das Verstehen der eigenen Gefühle zu Glück und Ausgeglichenheit führen kann.

Vielen Menschen fällt es schwer, über Gefühle zu reden. Lange Zeit galten sie als Schwäche und dieser Glaubenssatz ist auch heute noch in den Köpfen vieler Menschen verankert. In ihrem neuen Ratgeber verrät die Autorin, warum man sich viel intensiver mit den eigenen Gefühlen beschäftigen sollte. Zudem erklärt sie, welchen Einfluss man selbst auf seine Gefühle hat und welches Handwerkszeug in schwierigen Momenten helfen kann.

Mit anschaulichen Informationen zu Gefühlen nimmt Lilli Höch-Corona ihre Leser an die Hand und lädt sie dazu ein, auch den inneren Kritiker oder einschränkende Glaubenssätze näher anzuschauen und zu verwandeln. Mit Übungen für Krisensituationen und einem Blumenstrauß von stärkenden Ritualen enthält das Buch gut verständliche und praktische Übungen für mehr Sicherheit im eigenen Erleben.

Die Autorin Lilli Höch-Corona arbeitet erfolgreich als Mediatorin und Trainerin. In ihrer Arbeit als Konfliktmanagerin in Organisationen und Teams erprobte sie weitere Anwendungsmöglichkeiten der Gefühlsmonster®-Karten, die sie selbst entwickelt hat. Ihre Leidenschaft für gelungene Kommunikation brachte sie dazu, ihr Wissen durch Fachbücher zum Thema Gefühle und regelmäßige Fortbildungen zu erweitern. Heute veröffentlicht sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen auf ihrer Internetseite und in ihren Büchern. Zudem leitet sie die Gefühlsmonster GmbH, wo sie mit ihren Mitarbeitern dafür sorgt, den leichteren Umgang mit Gefühlen in die Welt zu bringen.

„Manchmal sind Gefühle Monster" von Lilli Höch-Corona ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29327-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

