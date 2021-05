DER ERFOLGSCODE – Das Buch zum Film mit allen Interviews

In ihrem Buch „DER ERFOLGSCODE“ lässt Martina Peukert acht beruflich erfolgreiche Personen zu Wort kommen. Die Autorin möchte andere Menschen, dazu inspirieren, ihren persönlichen Weg zu finden.

Das Buch enthält alle Interviews, die die Autorin für ihren gleichnamigen Dokumentarfilm mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Medizin führte. Damit spricht sie Personen an, die wissen wollen, wie sie ihre Ziele besser erreichen können.

Zu den bekanntesten Personen, die im Buch zu Wort kommen, gehören der Torwart Kevin Trapp, die Autorin Romy Hausmann und der Handball Weltmeister Henning Fritz.

Die interviewten Persönlichkeiten berichten authentisch und ehrlich, wie sie ihre Berufung gefunden haben und was sie dazu motivierte. Zudem geben sie Tipps, um aus Krisen gestärkt hervorzugehen und verraten mit ihrem persönlichen Erfolgscode, was wirklich glücklich macht.

Die Autorin Martina Peukert ist Unternehmerin in Frankfurt am Main. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen als TOP-Unternehmerin und wurde in die Liste der 500 wichtigsten Köpfe der Erfolgswelt aufgenommen.

„DER ERFOLGSCODE“ von Martina Peukert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29200-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Abräumer, Abstauber, Abenteurer. Band I – Die ersten deutschen Fußballstars Manchmal sind Gefühle Monster – Selbstmanagement mit Gefühl