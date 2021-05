Abräumer, Abstauber, Abenteurer. Band I – Die ersten deutschen Fußballstars

In seinem neuen Buch „Abräumer, Abstauber, Abenteurer. Band I“ beschreibt der Autor Bernd Engel, wie sich der Fußball und mit ihm seine Helden von einer Nischensportart zum Massenphänomen wandelte.

Der Siegeszug des Fußballs begann Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals zogen die Mannschaften mehrere tausend Zuschauer an, Tendenz steigend. Die Stadien bestanden aus aufgeschütteten Wällen und selbst gezimmerten Holztribünen. Nach einigen Jahren stoppen zwei Weltkriege und die schwere Weltwirtschaftskrise den Boom und die junge Sportart hatte es nicht leicht, sich weiter zu etablieren. Zum Glück gab es starke Pioniere, die noch heute als Wegbereiter des Fußballs gelten und die für ihre Sportart eintraten. Zu ihnen gehörten Konrad Koch, Walther Bensemann, Ivo Schricker und Kurt Landauer.

Der Autor Bernd Engel rückt die ersten Stars des deutschen Fußballs in den Fokus. Magier, die das Spiel verstanden, vorantrieben und seine Reichweite erhöhten. Sein aktuelles Buch ist das erste einer Reihe, die die Fußballhelden des 20. Jahrhunderts porträtiert.

Bernd Engel wurde 1962 in Iserlohn geboren und studierte Japanologie an der Ruhr-Universität Bochum. Später war er im Bereich Marketing, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Drehbuchautor tätig und führte eine kleine Internetagentur in Hamburg. Heute vermietet er freiberuflich Ferienwohnungen an der Nordsee.

„Abräumer, Abstauber, Abenteurer. Band I“ von Bernd Engel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22630-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Verwunschener Garten – Kurze Gedichte nach japanischer Art