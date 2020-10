Nano-Film, der die Anforderungen für COVID-19-Schutzmasken erfüllt und gleichzeitig unseren Planeten schützt

Biofast wird ein neues Material auf den Markt bringen: den Nano-Film. Dieser soll die von Covid-19 verursachten Anforderungen an 3D-Mehrfachschutzmasken.

TAICHUNG CITY, TAIWAN – Biofast Biotech Originality Study Co., Ltd. ist ein innovativer Anbieter von medizinischen Gelmaterialien für orthopädische Produkte, Gelsocken und andere Fitness- und Körperpflegeprodukte, mit denen die Lebensqualität der Menschen verbessert werden sollen. Biofast wird ein neues Material auf den Markt bringen: den Nano-Film. Dieser soll die von Covid-19 verursachten Anforderungen an 3D-Mehrfachschutzmasken, Gesichtsschutz und persönliche Schutzkleidung (PPE) erfüllen. Darüber hinaus bieten wir ein neues, biologisch abbaubares Material an. Dieses wird meist in Strohhalmen, Tellern und Bechern verwendet, besteht aus Stärke und kann innerhalb von drei bis vier Monaten natürlich kompostiert und vollständig zersetzt werden. Dabei entstehen keine toxischen Substanzen. Da Biofast über die notwendigen Rohstoffe verfügt, können Kunden ihre Bedürfnisse und Spezifikationen für das gewünschte Produkt problemlos absprechen.

Die Biogel-Technologien von Biofast sind FDA- und CE-zertifiziert und gefahrlos für den menschlichen Körper. Die innovative, medizinisch unbedenkliche TPE-, TPU- und Silikonformel verleiht den Produkten ein angenehmes Gefühl. Die hervorragende Flexibilität und Effizienz bei der Verarbeitung eignen sich perfekt für verschiedenste Anwendungen und reduzieren gleichzeitig den Abfall bei der Herstellung.

Top-Wettbewerbsvorteile von Biogel:

o Terahertz-Elementspur

o Schnelle Temperaturübertragung

o Antibakterielle Silberionenformel

„Mit unseren innovativen Biogel-Technologien sind wir branchenführend. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung hat sich Biofast zu einem Unternehmen für Verbundwerkstoffanwendungen entwickelt, das unterschiedliche OEM- und Anpassungsanforderungen erfüllen kann.“ (Chier Chang, Vorstandsvorsitzender)

Über Biofast Biotech Originality Study Co., Ltd.

Biofast wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan. Das Unternehmen ist ein etablierter Marktführer bei der Entwicklung hochwertiger Produkte für Orthopädie, Fußkissen und Sportprodukten. Es engagiert sich für die Entwicklung von Gesundheitsprodukte, um das Leben der Menschen zu verbessern und sie für alle Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.biofast.com.tw/.

Weitere Informationen:

Download des Pressedossiers: https://brand.sparkamplify.com/biofast-biotech-originality-study-co-ltd

###

Medienkontakt: Chier Chang

Email: service@biofast.com.tw

Telefon: +886-4-2536-8288

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BIOFAST BIOTECH ORIGINALITY STUDY CO., LTD

Frau Terrsia Yeh

800W Las Tunas Dr#A, San Gabriel 800W

CA91776 CA

USA

fon ..: +886-4-2536-8288

fax ..: service@biofast.com.tw

web ..: https://www.biofast.com.tw/index.php?language=English

email : service@biofast.com.tw

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

SPOTLIGHTHUB INTERNATIONAL CO., LTD.

Herr Mark Press

SEC. 3, NANJING E. RD., ZHONGSHAN DIST. No. 101 4F

10487 TAIPEI CITY

fon ..: 886 2 77260398

web ..: https://www.spotlighthub.co/

email : pr_success@spotlighthub.co

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Starke Investitionen in Silber