Das Herz will singen – Heitere und besinnliche Gedichte

Friedrich W. Olpen will die Leser mit „Das Herz will singen“ zum Komponieren neuer Arrangements anregen.

Diese neue Sammlung beinhaltet Gedichte, die sowohl besinnlich als auch heiter sind. Die Gedichte sind ursprünglich als neuzeitliche Texte zu volkstümlichen Melodien aus dem 18. Jahrhundert entstanden. Die Inhalte verstehen sich überwiegend aus der Sicht älterer Menschen und sind u.a. dazu gedacht, Komponisten des 21. Jahrhunderts zu neuen Arrangements anzuregen. Genossen werden können die Gedichte jedoch auch von Lesern, die mit dem Komponieren nichts am Hut haben. Die abwechslungsreichen Themen der Gedichte reichen von der Abendstimmung über Freundschaft und bergischn Mädchen bis zu einem bitteren Winter, Bier und Wein.

Wer nach ein wenig heiterer Unterhaltung sucht, ist bei der Sammlung „Das Herz will singen“ von Friedrich W. Olpen an der richtigen Adresse. Der im Jahr 1935 in Bergisch Gladbach geborene Autor wuchs im Aggertal auf. Er ist seit 1974 wieder wohnhaft in Bergisch Gladbach. Der verheiratete Autor hat drei Kinder und ist von Beruf Industriekaufmann mit Schwerpunkt Marketing. Er hat sich schon in jungen Jahren neben der Berufsarbeit mit Gesang, Klavierspiel und Komponieren befasst. Hinzu kam das Schreiben von Liedtexten für die eigenen Kompositionen, aber auch für andere Komponisten. Bei tredition ist bereits auch sein Buch „Witze in Versen“ erschienen.

„Das Herz will singen“ von Friedrich W. Olpen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31292-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

