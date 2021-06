Apple Junkies – Ein technologischer Erfahrungsbericht

Das Buch „Apple Junkies“ skizziert die persönliche Reise von Christian Caracas in der Welt der Computertechnologie.

Die Firma Apple und deren Produkte liebt oder hasst man. Der Autor Christian Caracas gehört zur ersten Gruppe und wagt einmal einen genaueren Blick auf die beliebte Marke. Sein Buch „Apple Junkies“ beginnt mit den ersten Berührungen des Autors mit der Computertechnologie außerhalb der Apple-Welt und führt über seine ersten Erlebnisse mit Apple zu den Momenten, die ihn Schritt für Schritt zu einem wahren Apple-Junkie werden ließen.

Im Zentrum steht die persönliche Sicht eines Verbrauchers, der sich selbst die Frage stellt, was das wahre Erfolgsgeheimnis von Apple ist, warum es zu einem der populärsten Unternehmen der modernen Zeit wurde und weshalb die Apple-Konkurrenz meist nur hinterher läuft. Entlang ausgewählter Produkte beschreibt der begeisterte Autor, wie Apple es schafft, dieses magische Gefühl zu kreieren, wenn der Nutzer ein Apple-Produkt sieht, fühlt und erlebt.

Der Autor Christian Caracas zeigt in seinem Buch „Apple Junkies“ jedoch auch bestehende Sichtweisen eingefleischter Apple-Gegner auf und beleuchtet Irrwege des Unternehmens. Er stellt sich in diesem Zusammenhang dem wohl schwerwiegendsten Vorwurf, wonach Apple keine Innovationen mehr auf den Markt bringe. Dabei macht er deutlich, welche unternehmerischen Voraussetzungen, aber auch persönlichen Überzeugungen von Entscheidern wahre Innovationen bedingen. Schlussendlich wagt der Autor einen Blick in Apples Zukunft unter der Leitung von Tim Cook und skizziert unter Einsatz seiner iGlaskugel, wohin die technische Entwicklung einzelner Produkte gehen wird.

