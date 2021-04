Herzensfreundin gesucht! – Die inspirierenden Briefe einer Reisenden

Karina Balmer spricht mit „Herzensfreundin gesucht!“ alle Menschen, die sich nach neuem Wind, echter und aufbauender Freundschaft zwischen Frauen sehnen, an.

Dieses Buch ist eine Sammlung der ehrlichen und warmherzigen Briefe der Autorin. In diesen gibt sie den Lesern einen tiefen Einblick in ihren Herzenswunsch nach einer neuen besten Freundin und nimmt die Leser mit auf die ungewöhnliche Reise zweier Frauen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Mit großer Offenheit erzählt die Autorin dabei von der Verletzlichkeit ihres eigenen Herzens, so dass es der Briefempfängerin schnell gelingt, das Thema Freundschaft mit all seinen Facetten neu zu betrachten. Lebensnah berichtet die Autorin von ihren Erfahrungen und erzählt dabei auch mit erfrischenden und mutmachenden Erlebnissen von ihrem Glauben.

Jeder Brief in der Sammlung „Herzensfreundin gesucht!“ von Karina Balmer berührt die Leser mit Tiefgang und spricht ohne Scham Themen an, die besonders Frauen betreffen (männliche Leser können durch das Buch eventuell lernen Frauen in gewisser Weise besser zu verstehen). Zwischendurch gibt das Buch wertvolle Journaling-Impulse, die zum Weiterdenken anregen und helfen, eigene Freundschaften zu ergründen und sturmfest zu bauen. Dies ist ein Buch voller Poesie, wunderschöner Bilder und spannend bis zur letzten Seite. Es ist sehr empfehlenswert für alle, die sich nach neuem Wind, echter und aufbauender Freundschaft zwischen Frauen sehnen.

„Herzensfreundin gesucht!“ von Karina Balmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23410-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Faszination Evolution – Der endlose Weg des Lebens Glücksleitfaden – achtsam ins Glück – Wegweiser für ein erfolgreiches, achtsames und glückliches Leben