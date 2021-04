Faszination Evolution – Der endlose Weg des Lebens

Bertram Georgii gibt den Lesern in „Faszination Evolution“ einen aufschlussreichen Einblick in das Thema Evolution.

Als die beiden britischen Naturforscher Charles R. Darwin und Alfred R. Wallace in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts ihre Erkenntnisse über die Entstehung der Arten publizierten, kam das einer Sensation gleich. Arten entstanden nicht jedes Mal neu, wie bis dahin gedacht (und gleich gar nicht durch irgendwelche geheimnisvollen Schöpfungsakte), sondern entwickelten sich mit Hilfe der natürlichen Selektion Schritt für Schritt aus schon vorhandenen Arten (Darwins „Abstammung mit Abwandlung“). Vor allem den Kirchen war diese Idee ein Dorn im Auge! Die Evolution greift auf Bewährtes zurück und passt alles Lebendige laufend den sich wandelnden Existenzbedingungen auf dem Planeten Erde an. Als dann im Lauf des vorigen Jahrhunderts die Nukleinsäuren entdeckt und der in der DNA fixierte genetische Code entschlüsselt wurden, ließen sich in der Folge auch die biochemischen Prozesse und ihre Steuerung durch wenige Dutzend „Mastergene“ aufdecken, die der Artbildung im Tier wie im Pflanzenreich zugrunde liegen.

Darwin und Wallace wurden dabei laut „Faszination Evolution“ von Bertram Georgii immer wieder aufs Neue bestätigt. Evolution ist eine Tatsache, an der es nichts zu rütteln gibt – und genau in dieses Thema erhalten die Leser in diesem Buch einen interessanten und verständlichen Einblick. Der Autor ist ein promovierter Diplom-Biologe. Er studierte Biologie und Chemie an der Eberhardt-Karls-Universität Tübingen und der Freien Universität Berlin; es folgte die Promotion an der Ludwig- Maximilians-Universität München. Seine Arbeits- und Interessenschwerpunkte sind Forschungs- und Planungsarbeiten zu freilebenden Wildtieren und deren Beeinträchtigung durch die Zerschneidung ihrer Lebensräume.

„Faszination Evolution“ von Bertram Georgii ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22388-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Spurensuche – Spannender Bern-Krimi Herzensfreundin gesucht! – Die inspirierenden Briefe einer Reisenden