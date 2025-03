KNOBLOCH zieht um – Briefkästen aus Döbeln für die ganze Welt

KNOBLOCH hat seinen neuen Standort in Döbeln bezogen. Mit modernisierter Produktion, optimierter Logistik und bewährten Traditionen stellt das Unternehmen die Weichen für die Zukunft.

Der Döbelner Hersteller von Brief- und Paketkästen bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als Deutschlands älteste Briefkastenfirma. Mit rund 170 Mitarbeitern zählt KNOBLOCH zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Nun gibt es einen großen Erfolg zu vermelden: Der Umzug aus den beiden bisherigen Döbelner Standorten auf das ehemalige Gelände des Automobilzulieferers Autoliv an der Eichbergstraße wurde termingerecht abgeschlossen. Die Stimmung der Belegschaft, die für den neuen Firmensitz den Namen KNOBLOCH CITY erfunden hat, lässt sich am besten mit „auf zu neuen Ufern!“ beschreiben.

Hochzufriedene Geschäftsführung

„Eine Punktlandung nach mehr als 3 Jahren Planung und Vorbereitung, auf den Tag genau“, freut sich Thomas Kolbe, Geschäftsführer der Firma, der am heutigen Montag im Rahmen einer kleinen Zeremonie für die Belegschaft das sprichwörtliche rote Band zerschnitt. Danach gab es Führungen durch die neuen Räumlichkeiten, bei denen die Mitarbeiter vor allem Abteilungen erkunden konnten, in denen sie sonst nur selten sind. Und auch wenn mit dem neuen Standort vieles neu ist – eine Tradition bleibt: Wie seit eh und je gab es zum Rosenmontag Pfannkuchen. Bei KNOBLOCH gehört das einfach dazu, egal ob man sie nun Krapfen oder Berliner nennt (in diesem Punkt soll es ja wahre Glaubenskriege geben).

Warum der Umzug, gerade in so wechselvollen Zeiten?

„Wir wollten wachsen und uns hinsichtlich der Maschinen- und Anlagentechnik auf den allerneuesten Stand bringen. Hinzu kamen logistische Anforderungen, so dass schnell klar war, dass der alte Firmensitz, die Hermann-Otto-Schmidt-Straße im Gewerbegenbiet Ost, nicht die geforderten Erweiterungsmöglichkeiten bietet“, so Thomas Kolbe weiter.

Was für einen Kraftakt dieser Umzug für die Firma darstellt, zeigt sich bereits im Maschinenbereich: Eine hochmoderne automatische Lackieranlage ersetzt nun die bisherigen handbedienten Sprühpistolen, das Blechverarbeitung wurde digitalisiert und automatisiert und mit neuester Technik aufgerüstet, die Infrastruktur umfassend modernisiert. Neben der technischen Ausstattung wurde das gesamte Gebäude saniert – von neuen Toiletten und frisch renovierten Sozialräumen bis hin zur Erneuerung der Böden und Arbeitsbereiche. Die Logistik, so Kolbe, verdiene eine gesonderte Erwähnung: dank mehrmonatiger minutiöser Vorausplanung ließ sich der Umzug von fast 170 Mitarbeitern von Vertrieb und Verwaltung zusammen mit der heutzutage üblichen Unzahl von Computern so gut wie ohne Produktionsausfälle abwickeln.

Die Mitarbeitenden sind das größte Kapital`

Und noch ein abschließender Kommentar von Kolbe: „Wir feiern diese Leistung, für die ich nicht nur den beteiligten Firmen herzlich danke, sondern vor allem unseren Mitarbeitern. Obwohl dieser Umzug den größten Umbruch in mehr als 150 Jahren Firmengeschichte darstellt, gab es dank viel persönlichem Einsatz so gut wie keine Ausfälle, weder bei der Produktion noch in der Verwaltung. Der Lohn der Mühen ist eine topmoderne Arbeitsumgebung mit viel Raum für Wachstum, verbunden mit der Weichenstellung für den langfristigen Erfolg.“

Tag der offenen Tür angekündigt

Natürlich wird es auch einen Tag der offenen Tür geben, an dem sich interessierte Döbelner über den neuen Firmensitz informieren können. Als Termin ist der Frühherbst dieses Jahres angedacht.

Diese Baumaßnahme wurde mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Zusätzlich wurden Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages für die energetische Sanierung in Anspruch genommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Frau Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: 034316064200

web ..: https://www.max-knobloch.com/

email : esther.stemke@max-knobloch.com

KNOBLOCH steht seit über 150 Jahren für Qualität Made in Germany. Ein sächsischer Familienbetrieb, der traditionelle Gediegenheit mit modernsten Fertigungsverfahren genauso vereint wie internationale Verbindungen mit lokalen Ressourcen, kurzen Transportwegen und Umweltbewusstsein.

Qualität und langfristiger Service stehen im Vordergrund: Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt, unterliegen entsprechend strengen Qualitätskontrollen – und wenn es doch mal Probleme geben sollte, landet der Kunde nicht in der Warteschleife eines Call Centers, sondern direkt beim Hersteller in der Nähe von Dresden.

KNOBLOCH konzentriert sich auf langlebige hochwertige Produkte. Das macht die Firma zum idealen Partner, wenn es um Briefkästen, Paketboxen und Anlagen fast beliebiger Größe für den Post- bzw. Paketempfang geht.

