Global Advanced Metals erfüllt das 15. Jahr in Folge den Minerals Due Diligence Audit-Standard

BOYERTOWN, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 3. März 2025 / Global Advanced Metals Pty. Ltd. (GAM), ein führender Hersteller von Tantal- und Zinnprodukten, hat sich an seinen drei Produktionsstandorten in Australien, Japan und den USA erfolgreich den Due Diligence Audits für Konfliktmineralien durch den Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) der Responsible Minerals Initiative (RMI) unterzogen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78764/GlobalAdvancedMetalsDeclared_DEPRcom.001.jpeg

GAM hat einen weiteren Meilenstein bei der Stärkung seiner Führungsrolle in den Bereichen Due Diligence und verantwortungsvolles Handeln mit Mineralien gesetzt: Nach Audits im August und September 2024 hat RMAP-RMI festgestellt, dass die Einrichtungen von GAM in Aizu (Japan), Greenbushes (WA, Australien) und Boyertown (Pennsylvania, USA) den Audit-Standards für Tantal und Zinn entsprechen.

Um den RMAP-RMI-Konformitätsstatus zu erlangen, muss ein Unternehmen erfolgreich ein strenges Audit seiner Schmelzbetriebe durch eine externe Partei durchlaufen. Das Audit beinhaltet unter anderem die Validierung von: Nachweisen für die Einhaltung der fünfstufigen Kaufprüfung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eine akzeptable, angemessene Bewertung des Herkunftslandes, die Dokumentation der Herkunftsmine und der Lieferkette sowie die Überprüfung der Schrottquellen.

Diese erfolgreichen Audits sind ein weiterer Beweis für die Effektivität des ganzheitlichen Managementsystemansatzes von GAM bei der Kaufprüfung von Mineralien im gesamten Unternehmen. GAM wird weiterhin mit Organisationen wie der Public Private Alliance for Responsible Minerals Trade (PPA), der Responsible Minerals Initiative (RMI) und der Multi-Stakeholders Group der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusammenarbeiten und Partnerschaften eingehen, um verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Mineraliensektor zu fördern. Sagte Edward Steckel, Senior Director of Global Supply Chain von GAM.

Das RMI-RMAP-Programm für Due Diligence Audits für Konfliktmineralien wird von einem Querschnitt von Branchen (z. B. Elektronik, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie), Regierungen und anderen Interessensvertretern geleitet und unterstützt. Nachgelagerte Unternehmen verlassen sich auf die Konformität von Schmelzunternehmen wie GAM, um Abschnitt 1502 des US Dodd-Frank Act, die EU-Verordnungen zu Konfliktmineralien sowie andere geltende Vorschriften zu konfliktfreien Mineralien einzuhalten.

Über GAM

GAM ist ein führender Hersteller von konfliktfreien Tantal- und Zinnprodukten. GAM verfügt über Exklusivrechte an den weltweit größten industriellen Tantalerzressourcen in Western Australia. GAM produziert in seinen Werken in Pennsylvania (USA) und Aizu (Japan) konfliktfreie Tantalpulver und metallurgische Produkte für eine Reihe von Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Medizin und chemische Verarbeitung. GAM produziert in seinem Werk in Greenbushes, Western Australia, auch Zinnbarren.

Die Schmelzwerke von GAM in Japan und den USA wurden erstmals im Jahr 2010 im Rahmen des früheren EICC/GeSI-Auditprogramms der Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) als konfliktfrei eingestuft und erfüllen auch weiterhin den aktuellen RMAP-Standard.

Über RBA, RMI und RMAP

Die Responsible Business Alliance (RBA) war früher unter dem Namen Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) bekannt.

Die Responsible Minerals Initiative (RMI) war früher unter dem Namen Conflict Free Sourcing Initiative-CFSI bekannt.

Der Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) war früher unter dem Namen Conflict Free Smelter Program (CFSP) bekannt.

Kontakt:

Jean-Paul Meutcheho

Direstor of Sourcing and Corporate Sustainability

jmeutcheho@globaladvancedmetals.com

+1 610-369-8165

Quelle: Global Advanced Metals

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pioneer AI Foundry plant gestaffelte strategische Investments in Solana MBZUAI stellt ein erstes Bachelor-Programm in künstlicher Intelligenz vor, das zukünftige Führungskräfte im KI-Bereich hervorbringen soll