Die Autorin Marianne Theil erzählt in ihrem ersten Buch „Einmal um die ganze… (halbe) Welt“ von den Erlebnissen ihrer Weltreise, die im Frühjahr 2020 ein plötzliches und jähes Ende fand.

Marianne Theil ist zufrieden mit ihrem Beruf als selbstständige Podologin und alleinerziehende Mutter. Bis ein Zufall sie auf die Idee bringt, alle Verpflichtungen hinter sich zu lassen, um sich die Welt anzusehen. Sie löst sich also aus ihrer Komfortzone und reist nach Asien. Zu den ersten Stationen ihres Abenteuers zählen Dubai, Indien, Thailand und Kambodscha. Nach weiteren Stopps in Asien, Australien und Neuseeland sind noch Hawaii und Südamerika geplant. Schließlich will der Erdball auch ordentlich umrundet werden. Doch dann wird aus dem Reiseabenteuer ein ganz anderes. Denn das Corona-Virus geht um die Welt und Marianne Theil muss ihre Weiterreise abbrechen. Plötzlich findet sie sich mitten in der Rückholaktion der Bundesregierung aus Neuseeland wieder. Zu Hause wartet mit ihrer zwangsweise geschlossenen podologischen Praxis und der zweiwöchigen Quarantäne Katerstimmung auf sie. Doch zum Glück lässt sich die Schwäbin nicht unterkriegen und fasst am Ende des Buches ein positives Resümee.

Die Autorin Marianne Theil lebt seit über 30 Jahren in Garmisch Partenkirchen. Nachdem sie in mehreren Berufen tätig war, arbeitet sie nun in ihrer eigenen podologischen Praxis.

„Einmal um die ganze…(halbe) Welt" von Marianne Theil ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10778-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

