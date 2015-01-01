Valentinstag 2026: FloraPrima belohnt Frühbucher mit attraktiven Rabattstaffeln

Liebe schenken und sparen: FloraPrima belohnt Frühbucher zum Valentinstag 2026 mit bis zu 15 % Rabatt. Sichern Sie sich jetzt stressfrei die schönsten Sträuße!

Der Valentinstag am 14. Februar ist für viele Menschen der wichtigste Anlass im Jahr, um Zuneigung, Wertschätzung und Liebe durch die Blume auszudrücken.

Doch während die Nachfrage kurz vor dem Fest der Liebenden traditionell stark ansteigt,

setzt der erfahrene Online-Blumenversand FloraPrima auch im Jahr 2026 wieder auf ein bewährtes Konzept:

Die Belohnung für alle, die frühzeitig planen.

Mit einer groß angelegten, gestaffelten Rabattaktion bietet FloraPrima seinen Kunden

die Möglichkeit, nicht nur die schönsten Blumensträuße stressfrei zu sichern,

sondern dabei auch deutlich zu sparen.

„Früh buchen lohnt sich“, so die Leitlinie der diesjährigen Kampagne.

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden,

hat FloraPrima ein dreistufiges Rabattsystem entwickelt, das bereits Mitte Januar startet.

Wer sich besonders früh entscheidet, profitiert am meisten:

Vom 16. Januar bis zum 23. Januar 2026 gewährt der Anbieter

mit dem Gutscheincode „LOVE15“ einen Nachlass von stolzen 15 Prozent auf die Bestellung.

Doch auch wer den ersten Zeitraum verpasst, geht nicht leer aus. In der zweiten Phase,

die vom 23. Januar (ab 09:00 Uhr) bis zum 30. Januar (09:00 Uhr) läuft,

sichert der Code „LOVE12“ immerhin noch eine Ersparnis von 12 Prozent.

Den Abschluss der Aktion bildet das Zeitfenster

vom 30. Januar bis zum 06. Februar 2026 (jeweils 09:00 Uhr),

in dem Kurzentschlossene mit dem Rabattcode „LOVE10“ noch 10 Prozent Preisvorteil mitnehmen können.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf der Flexibilität bei der Zustellung.

Als mögliche Liefertermine für die Valentinstags-Grüße können Kunden

den Zeitraum vom 12.02. bis zum 14.02.2026 wählen.

Dies ermöglicht es, die Überraschung entweder pünktlich zum Valentinstag

oder bereits als liebevollen Vorboten am Vorabend überreichen zu lassen.

Gerade in Zeiten hoher Nachfrage garantiert FloraPrima durch die frühzeitige Bestellung

die Verfügbarkeit der beliebtesten Arrangements.

Ob klassische langstielige rote Rosen, opulente Mischsträuße oder

moderne florale Kreationen – Frühbucher haben die volle Auswahl aus dem gesamten Sortiment.

Wie gewohnt steht FloraPrima dabei für höchste Qualität und Frische.

Jeder Strauß wird von professionellen Floristen mit Liebe zum Detail gebunden

und in speziellen Frischeboxen versendet,

damit die Blumen in voller Pracht beim Empfänger ankommen.

Neben der hohen Produktqualität überzeugt der Service von FloraPrima.de

durch zusätzliche Aufmerksamkeiten wie Gratis-Vasen oder

kostenlose Grußkarten zu vielen Angeboten.

Damit wird das Verschenken von Freude im Jahr 2026 so einfach und attraktiv wie nie zuvor.

Interessierte Kunden können sich ab sofort auf der Webseite

über die vielfältigen Möglichkeiten informieren und rechtzeitig ihre Bestellung aufgeben,

um von den attraktiven Preisvorteilen zu profitieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FloraPrima GmbH

Herr FloraPrima Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

Deutschland

fon ..: 05303990980

web ..: https://www.floraprima.de

email : d.steinsick@floraprima.de

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frische-Garantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

Pressekontakt:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

fon ..: 05303990980

email : d.steinsick@floraprima.de

