Weihnachtszauber sichern: Frühbucher-Rabatt bei FloraPrima – Festliche Geschenke entspannt planen!

Weihnachtsgeschenke stressfrei sichern! FloraPrima bietet Frühbucher-Rabatte (bis zu 15%) für Blumen & Tannenbäume, gültig für Lieferungen vom 18.12. bis 23.12. Jetzt planen & sparen!

Wendeburg, 17. November 2025 – Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür, und mit ihr die alljährliche Herausforderung, die perfekten Weihnachtsgeschenke für all unsere Lieben zu finden. Anstatt sich in den hektischen Trubel der Vorweihnachtszeit zu stürzen, bietet FloraPrima, Ihr erfahrener Blumen- und Geschenkversand, eine entspannte Lösung: die Weihnachts-Frühbucheraktion! Wer frühzeitig plant und bestellt, sichert sich nicht nur die größte Auswahl der festlichen Kollektion, sondern profitiert auch von gestaffelten, attraktiven Rabatten auf das gesamte, zauberhafte Weihnachtssortiment.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Planung das A und O, um Stress zu vermeiden und die Festtage in vollen Zügen genießen zu können. Wer seine Weihnachtsüberraschungen für Familie, Freunde, Geschäftspartner oder liebe Kollegen bereits jetzt auswählt und den Versand zum Wunschliefertermin festlegt, entgeht dem späteren Geschenke-Shopping-Druck. FloraPrima belohnt diesen Weitblick und die frühzeitige Organisation mit attraktiven Rabatten:

Sichern Sie sich Ihren Frühbucher-Vorteil mit Gutscheincode

Die Nachlässe gelten exklusiv für Bestellungen, die im Lieferzeitraum vom 18. Dezember bis zum 23. Dezember zugestellt werden sollen. Der Rabatt wird in zwei Phasen gewährt, um sowohl den ganz Eiligen als auch den etwas kurzfristiger Planenden entgegenzukommen. Die Gutscheincodes müssen während des Bestellvorgangs im Warenkorb eingegeben werden:

Höchste Ersparnis (15%): Für alle Bestellungen, die im Zeitraum vom 17. November bis zum 1. Dezember um 9:00 Uhr eingehen und im oben genannten Zeitraum geliefert werden, sichern sich Kunden einen Rabatt von 15%. Nutzen Sie hierfür den Gutscheincode: XMAS15. Dies ist die ideale Zeit für alle, die schon jetzt wissen, welche festlichen Blumen oder Geschenksets an wen verschickt werden sollen.

Attraktive zweite Chance (10%): Wer etwas mehr Zeit für die Auswahl benötigt, profitiert bei Bestellungen vom 1. Dezember um 9:00 Uhr bis zum 8. Dezember um 9:00 Uhr (Lieferung 18.12. – 23.12.) immer noch von einem Rabatt in Höhe von 10%. Hierfür verwenden Sie bitte den Code: XMAS10.

Diese Frühbucher-Rabatte gelten für das gesamte, umfangreiche Weihnachtssortiment auf der FloraPrima-Webseite. Das Wunschlieferdatum kann vom 18. Dezember bis zum 23. Dezember passend zum geplanten Festtermin gewählt werden, sodass die Geschenke pünktlich zum Fest bei den Beschenkten ankommen.

Highlights des Weihnachtssortiments

Das Sortiment von FloraPrima hält auch in diesem Jahr wieder eine vielfältige Auswahl an saisonalen und festlichen Arrangements bereit, die die Herzen höherschlagen lassen.

Der Weihnachtsbaum ist der unbestrittene Mittelpunkt des Weihnachtsfestes und FloraPrima bietet eine Auswahl an Premium-Nordmanntannen in bester Qualität, die bequem und frisch nach Hause geliefert werden. Ob als traditionelles Symbol im Wohnzimmer oder als festliches Präsent – die Nordmanntanne besticht durch ihre Haltbarkeit, den angenehmen Duft und die weichen Nadeln, was das Schmücken zu einem entspannten Vergnügen macht.

Wer ein langlebiges, elegantes Geschenk sucht, greift zum Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima) oder einer prachtvollen Amaryllis (Hippeastrum), die mit ihrer imposanten Blüte für staunende Blicke sorgt.

Das Schenken von Blumen und floralen Arrangements zu Weihnachten hat eine lange Tradition und ist eine besonders herzliche Geste. Es drückt Zuneigung, Wertschätzung und die besten Wünsche aus, gerade wenn man nicht persönlich beisammen sein kann. Mit dem zuverlässigen Lieferservice von FloraPrima kann man sicherstellen, dass der Blumengruß auch über große Entfernungen hinweg pünktlich ankommt. Die Blumensträuße werden dabei stets mit einer 7-Tage-Frische-Garantie geliefert und sind von Floristen handgebunden, was die hohe Qualität und Langlebigkeit der Präsente unterstreicht.

Entspannt Schenken mit FloraPrima

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Online-Blumenversands über FloraPrima ist die Bequemlichkeit. Stressfreies Aussuchen, die Option der Gratis-Grußkarte oder sogar einer Video-Botschaft und die flexible Wahl des Liefertermins – all das macht das Schenken einfacher und persönlicher. Zudem bietet FloraPrima verschiedene sichere Bezahlmethoden an, darunter auch den Kauf auf Rechnung, was den Bestellvorgang zusätzlich vereinfacht und vertrauenswürdig gestaltet.

Nutzen Sie die Gelegenheit des Frühbucher-Rabatts, um entspannt und kostengünstig für festliche Freude zu sorgen. Besuchen Sie jetzt das Weihnachtssortiment auf:

https://www.floraprima.de

Wählen Sie Ihre Weihnachts-Favoriten und sichern Sie sich die besten Preise, bevor die hektischste Zeit des Jahres beginnt! Vergessen Sie nicht, den entsprechenden Gutscheincode einzugeben und den Lieferzeitraum vom 18. bis 23. Dezember zu wählen. Eine frühzeitige Bestellung ist ein Geschenk an sich selbst – nämlich Zeit und Gelassenheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FloraPrima GmbH

Herr Dominic Steinsick

Didderser Straße 28

38176 Wendeburg

Deutschland

fon ..: 05303 990980

web ..: https://www.floraprima.de

email : d.steinsick@floraprima.de

FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frischegarantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

