Auf Schatzsuche: Rügen im Bernsteinfieber!

Bernstein – das Gold der Ostsee. Wissenswertes für alle Schatzsucher und solche, die es werden wollen.

Rügen im Bernsteinfieber! So oder ähnlich lauten die Schlagzeilen, wenn im Herbst und Winter wieder Stürme die Wogen der Ostsee aufpeitschen und mit dem tosenden Wasser auch jede Menge Muscheln, Algen, Holz und anderes Treibgut an den Strand geworfen werden. Und mal ehrlich: es ist ja wirklich viel schöner, Bernstein selbst zu suchen, als ihn einfach bloß im Laden zu kaufen.

Was den Hype um das fossile Harz ausmacht, welche Tipps und Tricks Profis auf Lager haben und wie man Bernstein am einfachsten von Glas oder anderen Steinen unterscheiden kann – all das hat der Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen in der jüngsten Ausgabe seines RügenInsider-Blogs aufgeschrieben. Der Leser erfährt, warum Bernstein im kalten Salzwasser aufschwimmt, liest etwas über das legendäre Bernsteinzimmer und auch darüber, dass man dem Bernstein frühe heilende und beschützende Wirkungen zugeschrieben hat.

Die Autoren haben auch einen echten „Bernsteinfischer“ ausgemacht, bei dem der Bernstein längst den Berufsalltag bestimmt. Finbarr Corrigan und sein Ladengeschäft „Der Bernsteinfischer“ im Ostseebad Binz sind seit Jahren eine Institution auf Rügen. Der Link zum OAR-Shoppingtipp findet sich im dem Blogbeitrag.

Bernstein – das Gold der Ostsee. Wissenswertes für alle Schatzsucher und solche, die es werden wollen. Ostseeappartements Rügen zeigt wieder einmal, wie schön und lohnenswert ein Urlaubsaufenthalt auf Deutschlands größter und schönster Insel auch in der kühlen Jahreszeit sein kann. Den kompletten Artikel gibt es hier: https://www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/bernstein-das-gold-der-ostsee-2/

Tipp: Im Archiv des Blogs findet sich auch eine Reihe mit vier Folgen zu Fossilien aus der Rügener Schreibkreide.

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv.

