Kompakt aufbereitet: Urlaubs-Infos zum Reiten auf Rügen

Insel Rügen bietet beste Möglichkeiten für Einsteiger und Könner

„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“ Prompt tauchen sie bei dieser Plattitüde vor dem geistigen Auge auf – jene klischeebehafteten Fotos vom Reiten am Strand, vom Galopp durch Wald und Flur, von süßen Ponys und glücklichen Kids bei ihrer ersten Reitstunde.

Tatsächlich ist all das und noch viel mehr auf Rügen möglich. Als Urlauber hat man auf Deutschlands größter Insel, die landschaftlich so unwahrscheinlich viel zu bieten hat, auch in Sachen Reiten die Qual der Wahl.

Egal, ob man als blutiger Anfänger nur mal kurz ein wenig vom würzigen Pferdeduft schnuppern möchte oder man vielleicht sogar zusammen mit dem eigenen Ross auf die Insel fährt – hier wird wirklich Jeder fündig.

Der renommierte Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen (OAR) hat für seinen RügenInsider-Blog eine Aufstellung aller Anbieter rund ums Reiten auf der Insel Rügen zusammengetragen. Nahezu in jeder Region der Insel gibt es Reiterhöfe, Pferdepensionen und Zuchtbetriebe, viele davon sogar mit winterfesten Reithallen und sportlich-ambitioniertem Außengelände. Entsprechend verlinkt, findet der Interessent schnell und unkompliziert alle weiteren Informationen.

Mathias Probst, im Marketing von OAR u.a. für den Blog federführend, bringt es auf den Punkt: „Angesichts der ganzen Alltagshektik ist gerade bei den Individualgästen in unseren Ferienwohnungen und Ferienhäusern die Nachfrage nach Reitangeboten und Kutschfahrten ungebrochen. Unser Artikel zum Reiten auf Rügen ist deshalb sicher eine willkommene Informationsquelle“.

