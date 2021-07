Große Kunst auf Rügen: Sandskulpturen-Ausstellung 2021

Märchen aus aller Welt begeistern große und kleine Gäste

Ostseebad Binz/Prora. Etwas länger als gewohnt mussten alle Fans des Sandskulpturen-Festivals Rügen in diesem Jahr auf die Eröffnung der neuen Ausstellung warten, aber es hat sich gelohnt. Jedenfalls zeigen sich Vertreter von Ostseeappartements Rügen (OAR), die die Show jüngst an ihrem neuen Standort im Glaspalast Prora besucht haben, begeistert: „Einfach zauberhaft, mit welcher Phantasie und Detailverliebtheit das Thema „Märchen aus aller Welt“ in Szene gesetzt wurde! Für uns definitiv ein ganzer heißer Urlaubstipp!“

Die Museumslandschaft in Proras Neuer Mitte ist mit dem Sandfest um ein ganzjähriges Highlight reicher geworden. Gut 4.000 qm misst die Ausstellungsfläche im Glaspalast, auf der 24 internationale Künstler, darunter sogar Welt- und Europameister im „Carven“, aus rund 9.000 Tonnen Spezialsand die bis zu acht Meter hohen Skulpturen erschaffen haben. Zu bestaunen sind neben vielen Figuren und Szenen aus den Märchen der Gebrüder Grimm u.a. auch riesige Schlösser, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade und ihre Geschichten aus 1001 Nacht.

Geöffnet ist die bequem mit Bus und Bahn erreichbare Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr. Parkplätze und ein kleines gastronomisches Angebot sind vor Ort natürlich ebenfalls vorhanden.

Gleich in der Nachbarschaft der Sandskulpturen warten mit dem Oldtimer-Museum Rügen und dem NVA-Museum Rügen übrigens zwei weitere hochkarätige Adressen auf neugierige Besucher. Der reich bebilderte Artikel von OAR empfiehlt darüber hinaus einen Abstecher ins Dokumentationszentrum Prora, eine Kletterpartie im Kletterwald BinzProra und einen Besuch im Naturerbe Zentrum Rügen mit Baumwipfelpfad.

Nachzulesen im RügenInsider-Blog von OAR unter http://oar2.de/NJ

