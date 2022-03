Die Europäische Zentralbank belässt Leitzins bei null Prozent, was das bedeutet

Die Inflation ist sehr hoch und die Europäische Zentralbank will vorerst nur bei den Anleihekäufen einen Gang zurückschalten.

Bei 5,1 Prozent lag in Deutschland die jährliche Inflationsrate im Februar. Damit ist das Ziel von zwei Prozent weit weggerückt und die Kaufkraft entsprechend niedrig. Mit einem ersten Zinsschritt wird jetzt erst für Ende 2020 gerechnet. Dabei steht es mit den Konjunkturaussichten nicht zum Besten. Russlands Krieg gegen die Ukraine trifft die Wirtschaft in Europa und die Teuerungen betreffen jeden Einzelnen. Da sind möglichst sichere Anlagen gefragt. Anleihen als traditionelle Absicherung gegen Marktvolatilität und als ein Gegengewicht zum Portfoliorisiko sind in der aktuellen Gemengelage nicht besonders attraktiv. In der Vergangenheit war dies anders, aber heute gibt es viele hochverschuldete Volkswirtschaften und die Inflation könnte höher sein als sie sich auf den ersten Blick darstellt.

Denkt man an eine sichere Anlage, fällt sofort der Blick auf das Gold. Russlands Invasion in der Ukraine hat den Goldmarkt enorm angeheizt. Und es gibt weitere gute Gründe für Goldinvestments. Die Realzinsen werden noch lange negativ bleiben und Gold ist nun mal das Schutzmittel gegen Inflation und gegen volatile Märkte. Damit übertrifft das Edelmetall andere Anlagemöglichkeiten. Bergbauunternehmen aus dem Goldbereich gewinnen mit dem Goldpreis an Wert. So sehen Branchenkenner in absehbarer Zeit einen Aufwärtstrend bei den Goldgesellschaften. Jim Wyckoff, Senior Analyst bei Kitco Metals prognostiziert für den Goldminenmarkt bis 2026 einen Wert von 249 Milliarden US-Dollar. Attraktive Goldgesellschaften sind beispielsweise Calibre Mining oder GoldMining.

Calibre Mining – https://www.youtube.com/watch?v=ZGenfZeEd2I – ist ein mittelgroßer Goldproduzent, in Nord- und Südamerika aktiv. Die Projekte befinden sich in Nevada und Washington und in Nicaragua.

GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=gofefXhUHKY&list=PLBpDlKjdv3yogu_xk3IviJowrrO2_R-bE– besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Brasilien, Kanada, Peru, Kolumbien und in den USA. Bereits zwei Tochtergesellschaften, Gold Royalty und U.S. GoldMining, hat das Unternehmen bereits gegründet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

