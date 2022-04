Eine Reise wert: 10. Wanderfrühling Insel Rügen

Aktionstage vom 23. April bis 08. Mai 2022 locken raus in die Natur

Dass das Wandern sein verstaubtes Image abgelegt hat und aktuell stattdessen einen echten Boom erlebt, ist zu einem guten Teil auch Veranstaltungen wie dem Wanderfrühling oder dem Aktivherbst geschuldet, die auf der Insel Rügen schon seit einigen Jahren mit wachsendem Erfolg initiiert werden.

Zur mittlerweile 10. Auflage des Wanderfrühlings Rügen vom 23. April bis 08. Mai 2022 laden neben „klassischen“ Wanderungen auch jede Menge spezieller Tourenangebote dazu ein, mal wieder die Wanderschuhe zu schnüren. Besonders der thematische Mix aus Rangerwanderungen, kulinarischen und literarischen Spaziergängen, historischen Ortsführungen, Achtsamkeitswanderungen und Fotosafaris sowie Vogel-, Fledermaus- oder Wildkräuterwanderungen dürfte ein Garant für ein großes Publikumsinteresse sein. Extra für Kinder konzipierte Wandererlebnisse sorgen dafür, dass auch der Nachwuchs auf seine Kosten kommt.

Wie der Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen (OAR) in der jüngsten Ausgabe seines RügenInsider-Blogs berichtet, engagiert sich auch OAR-Geschäftsführerin Yvonne Heyden als Local Guide beim Wanderfrühling: „Na klar, sehr gerne zeige ich den Inselgästen einige unserer vielen schönen Ecken hier rund um das Ostseebad Binz! Und die Teilnahmegebühren fließen als Spende zu 100 Prozent der gemeinnützigen Arbeit des Küstenkindervereins Binz e.V. zu.“

Der Spannungsbogen in dem reich bebilderten Beitrag erstreckt sich aber noch weiter. Erinnert wird u.a. an Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Johannes Brahms und Caspar David Friedrich, die von der Schönheit der rügenschen Natur fasziniert waren und mündet in einem Appell von OAR, behutsam zu reisen. Nicht „schneller, höher, weiter“, sondern Entschleunigung sei das Zauberwort. Der Wanderfrühling Rügen ist die perfekte Gelegenheit dazu.

Zum RügenInsider-Blog von Ostseeappartements Rügen: http://oar2.de/RX

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media, der eigenen OAR-App und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303-90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lymphknoten per Ultraschall charakterisieren und bösartige Veränderungen zuverlässig diagnostizieren Rover Metals: Das Gold ist da, wir müssen nur bohren, bohren, bohren!