  • Auszeichnung für FloraPrima: Branchensieger „Höchste Qualität 2025“ des F.A.Z.-Instituts

    Branchensieger „Höchste Qualität 2025“: FloraPrima überzeugt im F.A.Z.-Ranking! Unser Erfolgsrezept: Frische Blumen und persönlicher Inhouse-Service

    BildWendeburg, 12.12.2025 – Ein herausragender Erfolg für den Online-Blumenversand: FloraPrima wurde vom renommierten F.A.Z.-Institut in der aktuellen Studie „Höchste Qualität 2025“ als Branchensieger in der Kategorie Blumenhändler ausgezeichnet. Diese Prämierung unterstreicht die führende Position des Unternehmens in einem wettbewerbsintensiven Markt und bestätigt den hohen Anspruch an Produktgüte und Kundenservice.

    Qualität als entscheidender Erfolgsfaktor

    In der heutigen Zeit ist Qualität weit mehr als nur die optische Beschaffenheit eines Produktes. Sie ist das Fundament für Vertrauen, Kundenzufriedenheit und langfristige Bindung. Genau hier setzt die Studie des F.A.Z.-Instituts an. Die Untersuchung würdigt Unternehmen, die höchste Qualitätsstandards nicht nur versprechen, sondern diese konsequent im täglichen Geschäft leben. FloraPrima konnte hierbei auf ganzer Linie überzeugen und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.

    Für FloraPrima ist diese Auszeichnung eine Bestätigung der jahrelangen Arbeit an der Optimierung von Lieferketten, Service und der strengen Frischekontrolle. Dass FloraPrima seinen Kunden eine 7-Tage-Frischegarantie bietet, ist ein wesentlicher Baustein, der zu diesem hervorragenden Testergebnis beigetragen hat.

    Inhouse-Service als Qualitätsmerkmal

    Ein besonders gewichtiger Faktor für die Spitzenplatzierung ist die Strategie im Kundenmanagement. Anders als viele Marktteilnehmer verzichtet FloraPrima konsequent auf den Einsatz externer Callcenter. Der Kundenservice wird vollständig inhouse am Unternehmenssitz geführt.

    Diese Entscheidung garantiert, dass Kunden stets kompetente Ansprechpartner erreichen, die fest im Unternehmen verwurzelt sind, über kurze Entscheidungswege verfügen und tiefes Produktwissen besitzen. Statt anonymem Callcenter-Ambiente bietet FloraPrima eine persönliche und lösungsorientierte Betreuung direkt aus der Zentrale. Diese direkte Nähe zum Kunden sorgt für schnelle Hilfe bei Rückfragen und stärkt das Vertrauen in die Marke nachhaltig.

    Die Studie: Ein Zeichen für Exzellenz

    Die zugrunde liegende Studie „Höchste Qualität 2025“ analysiert die Leistungsfähigkeit von Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Im Fokus stehen dabei exzellente Produkte und Dienstleistungen, die das Vertrauen der Verbraucher rechtfertigen. Als Branchensieger hervorzugehen, bedeutet für FloraPrima, dass das Unternehmen von Verbrauchern und Analysten als Vorbild in Sachen Zuverlässigkeit wahrgenommen wird.

    „Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung durch das F.A.Z.-Institut. Blumen sind emotionale Botschafter. Unsere Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass diese Botschaft perfekt ankommt. Der Titel ,Branchensieger‘ zeigt uns, dass unsere Leidenschaft für Blumen und unser Fokus auf den hauseigenen Service honoriert werden“, heißt es aus der Geschäftsführung von FloraPrima.

    Weitere Informationen zur Studie und den Bewertungskriterien finden Interessierte unter: https://www.deutschlandzertifikat.net/hoechste-qualitaet.

    Entdecken Sie das prämierte Sortiment und den exzellenten Service des Branchensiegers unter: https://www.floraprima.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FloraPrima GmbH
    Herr Dominic Steinsick
    Didderser Straße 28
    38176 Wendeburg
    Deutschland

    fon ..: 05303 990980
    web ..: https://www.floraprima.de
    email : d.steinsick@floraprima.de

    FloraPrima ist einer der führenden Online-Blumenversandhändler in Deutschland. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, hochwertige Blumensträuße und Geschenkideen mit exzellentem Service anzubieten. Kunden profitieren von einer 7-Tage-Frischegarantie, einer kostenlosen Grußkarte und einer kostenlosen Glasvase zu jeder Bestellung.

    Das breite Sortiment umfasst Blumen für jeden Anlass – von Geburtstagen über Hochzeiten bis hin zu Traueranlässen. Neben Deutschland liefert FloraPrima auch weltweit und bietet sogar eine taggleiche Zustellung an.

    Ein besonderer Beweis für die herausragende Qualität und den exzellenten Kundenservice ist die Auszeichnung als Testsieger bei CHIP. In einem umfassenden Vergleich von Online-Blumenversendern überzeugte FloraPrima durch Frische, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

    FloraPrima steht für hochwertige Blumen, schnelle Lieferung und zufriedene Kunden – egal, wo auf der Welt die Blumenfreude bereitet werden soll.

    Pressekontakt:

    FloraPrima GmbH
    Herr Dominic Steinsick
    Didderser Straße 28
    38176 Wendeburg

    fon ..: 05303990980
    email : d.steinsick@floraprima.de


