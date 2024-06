Höchste Auszeichnung für paraguyanisches NYNE Water bei Taste Awards

Die paraguayische Mineralwassermarke NYNE erhielt bei den International Taste Awards in Brüssel die Bestnote. Das International Taste Institute bewertete das basische Wasser als außergewöhnlich gut.

Bei den diesjährigen International Taste Awards im belgischen Brüssel hat die paraguayische Mineralwassermarke NYNE die höchstmögliche Bewertung und die Bestnote erhalten. Das International Taste Institute stufte das basische Wasser aus dem Herzen Südamerikas als ein Exceptional Product, also ein außergewöhnlich gutes Produkt, ein.

Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte die Marke NYNE höchste Bewertungen erhalten, so zum Beispiel im Rahmen der jährlichen Wasserkonferenz der Fine Water Association.

„Wir sind natürlich sehr stolz und ausgesprochen zufrieden mit diesem Ergebnis, es ist nicht leicht, diese Bewertung zu bekommen“, so Carsten Pfau, Vorstand der Hydro Invest, der Eigentümergesellschaft von NYNE Water. Der deutsch-paraguayische Unternehmer hatte die Wassermarke im Jahr 2021 übernommen. Beteiligungskapital aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatte den Neubau einer Abfüllanlage im süd-paraguayischen Bella Vista ermöglicht, welche Ende letzten Jahres fertiggestellt worden war.

Das Besondere des paraguayischen Mineralwassers ist der natürlich-hohe pH-Wert von 9,6 sowie ein hoher Gehalt an Silizium. Der Geschmack des Wassers wird als seidig-weich, manchmal sogar als leicht süßlich beschrieben.

„Wir sind eigentlich ein reines Exportunternehmen, unser Wasser ist vor allem in arabischen Ländern sehr begehrt, aber auch den US-Markt haben wir im Visier“, so Carsten Pfau. Der in Paraguay durch seine Fernsehsendungen _Libres para Elegir_ und _El Audaz_ bekannte Investor sieht in Mineralwasser eine der zukunftsträchtigsten Investitionen überhaupt. „Schon bald wird Wasser wertvoller sein als Öl, qualitativ hochwertiges Wasser kann man gar nicht hoch genug bewerten“, so der 54-jährige weiter.

Börsengang geplant

Nachdem die neue Abfüllanlage fertiggestellt und erste Exportverträge abgeschlossen werden konnten, bereitet Hydro Invest nun auch den Börsengang in Paraguay vor. Mit dem durch das angestrebte IPO aufgebrachte Kapital soll dann eine weitere, nochmals sehr viel größere Abfüllanlage gebaut werden, um zukünftig die volle Kapazität der Wasserquellen ausnutzen zu können. Bei voller Auslastung wird die Gesellschaft über eine Million Flaschen pro Tag abfüllen können. In der aktuellen Anlage würden dann Sportgetränke abgefüllt werden.

Basisches Wasser wurde in vielen Ländern der Welt bereits zum Trend, insbesondere in den USA, Japan und Kanada. Zuwachsraten in diesem Marktsegment übertrafen zuletzt sogar die optimistischsten Erwartungen.

„Die gesundheitlichen Vorteile einer basischen Ernährung kristallisieren sich immer mehr heraus, und in diesem Zusammenhang spielt basisches Mineralwasser eine ganz wesentliche Rolle. Der Markt zieht dabei natürlich-hohe pH-Werte den künstlich generierten Werten vor. Bei NYNE haben wir aber nicht nur den natürlich hohen pH-Wert, sondern auch noch einen samtig-seidenen Geschmack, eine sehr seltene und daher besonders wertvolle Kombination“, erklärt der Vorstandschef der Gesellschaft.

Die Erfolgsgeschichte der paraguayischen Wassermarke scheint vorerst weiterzugehen.

