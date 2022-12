Auszeichnung „Best MES Software Solutions 2022“ für PROXIA im Rahmen der German Business Awards 2022

Erneut wurde die PROXIA Software AG bei den diesjährigen German Business Awards ausgezeichnet – als Anbieter von „Best MES Software Solutions“.

Große Begeisterung im Team des Ebersberger Software-Spezialisten: Nach der Auszeichnung mit dem 20 Smartest Companies 2022-Award des US-Fachmagazins Global Radiance Review wurde die PROXIA Software AG nun auch bei den diesjährigen German Business Awards erneut ausgezeichnet – als Anbieter von „Best MES Software Solutions“. Mit dem Wirtschaftspreis, vergeben vom renommierten britischen Fachmagazin „EU Business News“, werden herausragende Leistungen und eine innovative Geschäftspraxis ausgewählter deutscher Unternehmen gewürdigt. Besonders überzeugen konnte die PROXIA Software AG beim Wettbewerb mit ihrem kontinuierlich weiterentwickelten Angebot an innovativen Software-Modulen zur Prozessoptimierung in der Fertigungsindustrie und ihrer hohen Kundenorientierung.

Die German Business Awards wurden in diesem Jahr zum sechsten Mal in Folge verliehen. Ausgezeichnet werden nach einem umfassenden und fachkundigen Auswahlprozess Unternehmerpersönlichkeiten und Firmen, die in ihrem Bereich Innovation und Wettbewerb vorantreiben – dabei wird die Unternehmensperformance des ganzen vergangenen Jahres betrachtet. Mit ihrer Auszeichnung stellen die Awards so innovative Unternehmen in den Fokus, die in einem herausfordernden, sich verändernden Umfeld ihre „Business Excellence“ erfolgreich unter Beweis stellen konnten.

Als weltweit tätiger, führender Anbieter für Manufacturing Execution System-Software begleitet PROXIA seit 2011 nach dem Open-Innovation-Prinzip Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisierung. Basis des Erfolgs ist die eigene Software-Produktentwicklung, Made in Germany. Mit flexiblen, intuitiven MES-Lösungen, umfassendem und branchenspezifischem Prozess- und Produktions-Know-how unterstützt PROXIA seine Kunden aktiv dabei, Potentiale zu erschließen, Produktionsprozesse zu verbessern und die Wertschöpfung zu steigern. So können Unternehmen mit PROXIA MES-Modulen u.a. die Laufzeiten ihrer Maschinen optimieren, stromfressenden Stand-by-Betrieb vermeiden und somit deutlich ressourcenschonender und energiesparender produzieren.

„Wir bei PROXIA freuen uns sehr über die Auszeichnung als Anerkennung unserer Leistung. Sie motiviert uns, weiter nach Lösungen zu suchen, die unseren Kunden den Weg in die Smart Factory der Industrie 4.0 ebnen – mit zukunftsfähigen Angeboten und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit“, hebt Eduard Weissmüller, Leitung Entwicklung und Vertrieb hervor.

German Business Awards – Der Wettbewerb

Die German Business Awards werden veranstaltet von EU Business News. Das Angebot von Al Global Media richtet sich mit seinem Business-Magazin, der Website, seinen Business Awards und einem informativen Newsletter an eine Fach-Leserschaft von mehr als 100.000 Führungskräfte aus allen europäischen Ländern. Im Fokus: Business Excellence in Europa. So bleiben Entscheidungsträger auf dem Laufenden hinsichtlich der aktuelle Marktentwicklung in der Region. Mehr Infos unter https://www.eubusinessnews.com/awards/german-business-awards/



Die PROXIA Software AG ist ein europaweit tätiges Software-Unternehmen, das MES-Lösungen für Produktionsunternehmen entwickelt und implementiert. Seit 2011 beschäftigt sich PROXIA mit der Prozessoptimierung in der Industrie. Die Kern-Produktpalette der PROXIA MES-Software beinhaltet MES-Planung, -Erfassung, -Monitoring sowie Analyse, Auswertung und Controlling von Produktionskennzahlen. Das Leistungsspektrum umfasst Software-Entwicklung, MES-Consulting, Vertrieb, Installation, Support und Schulung.

Die PROXIA Software AG ist zertifizierter SAP-Partner und schafft eine Datendurchgängigkeit von den Geschäftsprozessen bis hin zur Shopfloor-Ebene durch die vertikale und horizontale Integration von MES-Lösungen aus einer Hand. Mit den innovativen PROXIA MES-Softwareprodukten MES-Leitstand, Shopfloor Management, MDE, BDE, PZE, CAQ, TPM, Online-Monitoring und OEE/KPI-Kennzahlenerfassung lassen sich komplette MES-Prozessstrukturen abbilden und mit der ERP/PPS-Ebene verschmelzen – auf Kurs zur Smart Factory und Industrie 4.0. Modernste Software-Technologien, der schnittstellenfreie, bedarfsgerechte, modulare Systemaufbau sowie die schnelle Projekt-Realisierung sichern dem Kunden eine kurze Integrationszeit – und damit eine hohe Investitionssicherheit sowie schnellen ROI der MES-Software-Investition.



