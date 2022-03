Chambionic gewinnt die German Business Awards 2021 mit zwei Auszeichnungen!

Das EU Business News Magazin hat die chambionic GmbH für ihre exzellenten Leistungen im Bereich Cloud-Services und nachhaltige IT ausgezeichnet

„Beste Cloud IT-Service Anbieter & Experten in energieeffizienten Server-Lösungen“



Das EU Business News Magazin hat im Rahmen der German Business Awards die chambionic GmbH für ihre exzellenten Leistungen im Bereich Cloud-Services und nachhaltige IT mit den Titeln „Beste Cloud IT-Service Anbieter“ und „Experten in energieeffizienten Server-Lösungen“ ausgezeichnet.

Jedes Jahr werden Unternehmen aus ganz Deutschland für ihre Innovation und Excellenz mit den German Business Awards belohnt. Die Nutzung von Cloud-Services hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. 2021 war mit der Launch unserer eigenen Cloud-Dienstleistung in Zusammenarbeit mit der Wortmann AG ein hervorragendes Jahr. Wir sind stolz unseren Kunden mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Datensicherheit mit unserer Cloud-Lösung anbieten zu können und freuen uns sehr über diese Auszeichnung.

„Wir freuen uns sehr und sehen in dieser Auszeichnung eine Bestätigung unseres Engagements für nachhaltige und klimafreundliche IT-Lösungen.“ – Rainer Kurp Geschäftsführer der chambionic GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

chambionic GmbH

Frau Cordula Kunow

Levetzowstraße 10

Berlin Berlin

Deutschland

fon ..: 03032109000

web ..: https://www.chambionic.de

email : info@chambionic.de

Wir sind ein erfahrendes IT Systemhaus mit hochkompetenten Mitarbeitern und Innovationscharakter im Herzen von Berlin. Wir entwickeln für Sie förderfähige Konzepte rund um Ihre IT-Anwendungen und -Infrastruktur mit bis zu 50% Zuschuss durch staatliche Förderung. Spezialisiert sind wir dabei auf Server-, Cloud-, sowie Hochverfügbarkeitslösungen. Mit über 20 Jahren als erfolgreicher DATEV-Lösungspartner unterstützen wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema DATEV und DATEV Unternehmen online. Darüber hinaus sind wir Ihr Digitalisierungspartner innerhalb und außerhalb der DATEV-Welt.

Pressekontakt:

chambionic GmbH

Frau Cristina Borges

Levetzowstraße 10

10555 Berlin

fon ..: 03032109000

email : info@chambionic.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Spenden sammeln für einen guten Zweck – JUST GEORGE MENTAL HEALTH TOUR 2022 –