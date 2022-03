Spenden sammeln für einen guten Zweck – JUST GEORGE MENTAL HEALTH TOUR 2022 –

Just George unterwegs für seine Mission

For more mental health – George war erfolgreicher Unternehmer und Sonnenkind im privaten und beruflichen Leben. Doch wie so viele musste er die Erfahrung machen, dass seine Psyche ihm Grenzen setzte, die er nicht kannte. Durch die Auseinandersetzung mit seinen psychischen Problemen hat er seine frühere Karriere hinter sich gelassen und widmet sich nun vollkommen dem Thema Mentale Gesundheit. Er agiert als Coach für Betroffene und möchte anderen dabei helfen, ihren eigenen Weg aus einer Krisensituation heraus zu finden.

Gerade trägt George mit seinem Mental Health Tour-Mobil seine Mission durch ganz Europa und möchte gleichzeitig Spenden sammeln. Über Sponsoren erhält er für jeden neu gewonnenen Fan und jeden gleichzeitig gefahrenen Kilometer einen Euro. Sein angestrebtes Ziel sind 15.000 Kilometer, um die maximale Spendensumme von 15.000 Euro zu erreichen, die er am Ende an gemeinnützige Einrichtungen spenden wird.

Eine Beteiligung ist für jeden möglich! Wer Fan wird und unter dem Hashtag

#JUSTGEORGECHARITY passende Bilder und/oder Geschichten zu seiner individuellen Mental Health Tour auf Instagram teilt, hilft George dabei, die Spendensumme von 15.000 Euro zu erreichen. Auch Ideen, welche gemeinnützigen Einrichtungen bei der Spendenvergabe berücksichtigt werden sollen, sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen zu JUST GEORGE finden Sie unter

www.justgeorgefoundation.com

