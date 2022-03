Die Low Vision Charts ( LVC ) sind da

Die erste Hitparade für Blinde

Da es in Deutschland eine große Community von sehbehinderten und blinden Autorinnen bzw. Musizierenden gibt und auch eine Plattform zur Darbietung einer wiederkehrenden Hitparade fehlt, möchten wir den Musiker*innen sowie den Interessierten mit

www.lvcharts.de diese bieten.

Dazu haben wir eine monatlich ausgestrahlte Radioshow konzipiert, die durch Abstimmung der Zuhörer einen Wettbewerb entstehen lässt. Es soll so eine Plattform geschaffen werden, die einerseits die Qualität der deutschen sehbehinderten und blinden Musiker*innen aufzeigt, andererseits aber auch die Bekanntheit der Akteure steigert.

Die Musik-Show wird jeden zweiten Freitag für zwei Stunden in der Erstausstrahlung bei

www.ohrfunk.de gesendet werden. Im Zeitraum zwischen den Sendungen können die Hörer*innen für ihre drei Lieblingstitel auf unserer Homepage und per Telefon abstimmen. Aus diesen Abstimmungszahlen werden dann die besten 10 Titel ermittelt und in der nächsten Show als Hitparade präsentiert. Zusätzlich zu den Top 10 Songs erhalten drei Neuvorstellungen die Möglichkeit, sich in die nächste Sendung zu qualifizieren. Auf unserer Homepage möchten wir weitere Informationen und Details zu den Künstler*innen selbst veröffentlichen, so dass deren Bekanntheitsgrad gesteigert werden kann.

Die Bedingung um einen Beitrag einzureichen ist dabei, dass Künstlerin oder Autor des Liedes eine Beeinträchtigung im Sinne des Gesetzes nachweisen kann.

Redaktionell für die Low Vision Charts sind verantwortlich

Katrin Lüdeke und Andreas Mangelsdorf

Abgestimmt werden kann Im Netz unter www.lvcharts.de

Oder per Telefon: 0511/51 04 321.

Aktuelle Sendetermine sind:

Jeder zweite Freitag im Monat ab 20:00 Uhr

Am darauffolgenden Samstag ab 10:00 Uhr auf

www.ohrfunk.de

Erstausstrahlung: 11.03.2022

jeden 2., 3. Und 4. Sonntag ab 15:00 Uhr

sowie am darauffolgenden Mittwoch ab 09:00 Uhr bei www.music-fans.club

demnächst auch bei:

Das Dorf – Das weltweit erste, akustische soziale Netzwerk

www.dorf-telefonchat.de

im Forum 22

Die Low Vision Charts bei Social Media!

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100078379827638

Instagram: https://www.instagram.com/lvcharts

Infoquelle: Low Vision Charts/ Andreas Mangelsdorf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

10. Aftersales Forum für Wachstum 21.06.2022