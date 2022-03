Augentränen lügen – stellt musikalisch Karl Frenzel fest

der aktuelle Vorbote für das kommende Album.

„Augentränen lügen“ ist die 3. Single des Pop-Singer-Songwriters Karl

Frenzel aus dem gleichnamigen Debüt-Album, dass am 05. Mai 2022

erscheint.

„Augentränen lügen“ ist nach der ruhigeren Liebesballade „NEU IN

DICH verliebt“ nun wieder ein treibender Pop-Song, der sich schon mit

dem ersten Refrain im Ohr festsetzt. Tanzbarer Beat der nach vorne geht,

dem man sich kaum entziehen kann.

Den Sänger und Arzt Karl Frenzel aus Aachen macht genau das aus.

Bezaubernde intime Momente mit packenden Texten wechseln sich mit

diesen treibenden Betas mit eingängigen Melodien ab. Hier muss man

einfach mitsingen und TANZEN.

In „Augentränen lügen“ beschreibt Karl, was er nicht braucht, wenn es

um Versprechen und Vertrauen geht. Sterne versprechen, die dann gleich

verglühen. L’amour für die Ewigkeit ist hohl und sinnlos, wenn dann alles in

Scherben endet. Dabei sind die Augentränen die lügen ein Sinnbild für

Krokodilstränen, hinter denen kein echtes Gefühl steckt. Und wer will schon

Lippen küssen, die lügen.

Hinter diesen Wortspielen schaut in „Augentränen lügen“ wieder mal

Karls Zwinkerauge hervor. Die Botschaft ist aber absolut universell und

verbindlich: „Ich will dich nur dann, wenn ich dir vertrauen kann.“

Die Produktion des Songs stammt wieder mal von Christoph Siemons, dem

Erfolgsproduzenten und Autor der BigBrother-Nummer 1 Hits u.a. von

Zlatko und Jürgen. Gemeinsam mit dem Arrangeur Christoph Aßmann (Florian Silbereisen und Thomas Anders) ist ein zeitgemäßes und für Karl sehr individuelles

Arrangement entstanden, dass seine ursprünglichen Pianofassung des Songs

perfekt auf die Tanzfläche transferiert hat.

Vor der Veröffentlichung des Albums „AUGEN TRÄNEN LÜGEN“ (VÖ 05.

Mai 2022) wird es noch eine weitere Single geben. SCHMETTERLINGE in

einem Remix von NUR SO! erscheint am 08.04.2022.

Label: KF Musik

LC 24395

ISCR: QMEU32116261

Text und Musik: Karl Frenzel

VÖ-Datum: 25.02.2022

Produktion: Christoph Siemons

Arrangement: Christoph Siemons / Christoph Aßmann

Homepage: www.karlfrenzel.dewww.karlfrenzel.de

Instagram: www.instagram.com/karl.frenzel/www.instagram.com/karl.frenzel/

Facebook: www.facebook.com/karl.frenzel.official

