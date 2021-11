L.I.E.B.E. – so buchstabiert Karl Renzel musikalisch dieses Gefühl

Ein Arzt der singt

Wer kennt es nicht, das Gefühl verliebt zu sein? Ein Gefühl, das so tief, so aufregend, so besonders und gleichzeitig so komplex ist, dass es sich nur schwer in Worte fassen lässt. In der ersten Single von Karl Frenzel geht es genau um dieses unverfälscht echte Gefühl, das uns zutiefst im Herzen berührt und die Welt so viel besser macht: L.I.E.B.E.

Liebe ist ein Thema, das man kaum in Worte fassen kann. Da darf und sollte man einfach ganz viel spüren. Mit seinem Song L.I.E.B.E. liefert der Musiker und Arzt Karl Frenzel ein gelungenes Debut, das sich sofort im Ohr festsetzt. Der Song beruht auf einer Situation, in der wir uns wahrscheinlich alle schon einmal wiedergefunden haben. Bei einer Geburtstagsparty versuchte ein Bekannter zu beschreiben, was für ihn Liebe und die Beziehung ausmachen. Seine Freundin sah ihn dabei sehr verliebt von der Seite an. „Was sie wohl gerade denkt, passiert da vielleicht gerade eine Art Alphabet der Gefühle in ihr, dass man nicht buchstabieren, sonder nur spüren kann“, dachte Karl Frenzel damals.

Vielleicht gibt es ein „Gefühle-ABC“, das für jeden Menschen anders ist – und schon war die Idee für diesen Song geboren.Singender Arzt schreibt mehr als Rezepte: Lebensfroher Popschlager mit starkem Text. Karl Frenzel macht eingängigen Popschlager für Lebens- und Liebesberauschte. Mit viel Rhythmus bringt er die L.I.E.B.E. in die Beine und in die Ohren. Beim Hören des energiegeladenen Songs merkt man eins: Karl Frenzel liebt das Leben und will es in all seinen Facetten spüren. Genau diese Emotionen verarbeitet er in seiner Musik – und durch diese Einstellung verschmelzen Text und Melodie des Aacheners zu einer besonderen Einheit.

Die Produktion der Single verantwortet Christoph Siemons aus Köln, der bereits zahlreiche Erfolgshits und Chartstürmer produziert hat. Darüber hinaus stammt das Arrangement von Christoph Aßmann, der mit und für Größen wie Thomas Anders, Florian Silbereisen, DJ Ötzi und Oli P gearbeitet hat. Mit diesem Team hat Karl Frenzel 13 Songs getextet und komponiert. Das Album kommt im Frühjahr 2022 auf den Markt.

Mit der Firma Februar Film ist in Berlin das Video zur L.I.E.B.E. entstanden. Die Idee war, auch in Bildern ganz viel Nähe und echte Gefühle zu zeigen. Dafür traf Karl Frenzel auf die Musicalsängerin Johanna Zett und ihren Mann David. So entstanden Bilder einer wahren Liebe, die wunderbar mit dem Song verschmelzen.

Die professionelle Arbeit als Musiker neben der ärztlichen Tätigkeit zu meistern, ist eine besondere Herausforderung. Daher braucht es einfach mehr Zeit, um alle Fäden des Musikerdaseins zusammenzufügen. So wird es im dann Januar 2022 die zweite Single geben.

Die Single L.I.E.B.E. ist seit dem 6. September 2021 digital bei Amazon Music, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Itunes Music erhältlich. Das Offizielle Video ist auf YouTube zu sehen.

Facts:

Label: KF Musik LC24395

ISCR: QMEU32116262Text: Karl Frenzel

Text und Musik: Karl Frenzel

Produktion: Christoph Siemons

Arrangement: Christoph Aßmann

Verlag: Ohne Verlag

Info- und Bildquelle Büro Karl Frenzel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Roggemann erhält Woody Award 2021