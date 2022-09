Auszeichnung für die innovativsten HR-Lösungen: Die Gewinner des rexx Recruiting Awards 2022

Der rexx Recruiting Award ging in die fünfte Runde. Neben der Jury hat auch wieder die HR-Community ihre Stimmen abgegeben. Nun stehen die Gewinner des Jahres 2022 fest.

Dieses Jahr findet der rexx Recruiting Award des HR-Softwareherstellers rexx systems zum fünften Mal statt. Neben der hochkarätigen Jury haben auch die Mitglieder der HR-Community wieder ihre Stimme abgegeben. Jetzt stehen die Gewinner des rexx Recruiting Awards 2022 fest.

Bereits zum fünften Mal haben sich die große HR-Community sowie die Fachjury Gedanken gemacht und gemeinsam aus den fünfzehn Finalisten die Sieger des rexx Recruiting Awards 2022 ausgewählt. Seit dem Jahr 2018 hat sich der Spezialist für HR-Software zusammen mit dem Netzwerk für Personalentscheider und Personal-Dienstleister HRnetworx zum Ziel gesetzt, die besten Ideen im Personalmarketing mit dem rexx Recruiting Award auszuzeichnen.

Wie in den Jahren zuvor wurde die beste Kampagne zu 30% von der fachkundigen Jury und zu 70% durch die HR-Community gewählt. Die prominenten Mitglieder der diesjährigen Jury sind: Prof. Dr. Florian Schramm, Experte für Personalwesen und Organisation Fachbereich BWL an der Universität Hamburg, Astrid Richter, Leitung Personalabteilung der PARTA Steuerberatungsgesellschaft mbH, der Payment-Spezialist Markus Stier von DATAKONTEXT und Chefredakteur von LOHN+GEHALT, Florian Walzer, Head of sales & marketing von rexx systems GmbH und Tjalf Nienaber, Managing Director HRnetworx und der Video-Jobbörse jobclipr.

Die Gewinner des rexx Recruiting Awards 2022

Ausgezeichnet wurden Unternehmen, welche mit ihren besonders innovativen Recruiting Kampagnen erfolgreich sind. Der Preis wurde dieses Jahr am 14.09.2022 um 12:30 Uhr auf der Bühne der Zukunft Personal Europe 2022 in Köln vergeben.

„Als Mitglied der Jury war es auch in diesem Jahr eine Herausforderung nur für einen Finalisten abzustimmen“, sagt Walzer und ergänzt: „Bei allen eingereichten Kampagnen konnte man ein besonderes Gespür für Innovation und Kreativität im Recruiting erkennen. Besonders die Kreativität ist bei Recruiting Kampagnen besonders wichtig geworden, um gutes Fach- und Führungspersonal für sich zu gewinnen. Alle Finalisten haben einen sehr guten Job gemacht.“

Die diesjährigen Preisträger im Überblick:

1.Platz: bytewerk

bytewerk ist ein junges und modernes IT-Systemhaus mit Sitz im osthessischen Fulda. Seit 2008 betreut das Unternehmen Kund:innen bei der Realisierung und Wartung von IT-Infrastrukturen sowie den dazugehörigen IT-Sicherheitskonzepten. Um dem Fachkräftemangel im Bereich IT und Technik entgegenzuwirken, rief bytewerk den Tekkie Award ins Leben. Der Tekkie Award ist ein Kreativ-Wettbewerb, der digitales Denken stärken, Begeisterung für Informatik wecken und Talente jeden Alters fördern soll.

2.Platz: Dataport

Auf Basis ihrer Marktforschungsergebnisse entwickelte man bei Dataport eine noch die da gewesene Employer Branding Kampagne und docken an die Kampagne des Vorjahres an. Nach dem Motto „Wahre Liebe kommt von innen“, verabschiedeten sie sich von standardisierten Anzeigenschaltungen und punkteten stattdessen mit GIFs (Graphics Interchange Format). Insgesamt wurden über 80 GIF-Ideen von den Mitarbeitenden eingereicht. In nur zwei Tagen haben sie über 40 GIFs mit rund 20 Kolleg*innen aus allen Fachbereichen gedreht. Denn genau das ist das Besondere an der Kampagne – die Protagonist*innen waren keine professionellen Models oder Darsteller*innen, sondern die Mitarbeitenden von Dataport.

3.Platz: St. Elisabeth Stiftung

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken hat die St. Elisabeth-Stiftung gleich drei spannende Recruiting Kampagnen entwickelt: „Der clevere Aushilfsjob“, „Contra und Pro“ und „Sinnsucher im Jordanbad“. Mit der Positionierung „menschlich ehrlich“ differenziert sich die Stiftung von den Wettbewerbern, die mit schönen Betreuungssituationen (fröhliche Mitarbeitende betreuen, gut gelaunte Menschen mit Unterstützungsbedarf) werben.

Die Plätze 4 – 15:

4. Block House

5. Deutsche Telekom

6. Dermalog

7. Stiegl

8. TÜV Süd

9. Kaufland

10. Lufthansa Technik

11. DHL

12. Henkel

13. Mediengruppe Oberfranken

14. Pernod Ricard

15. Siena Garden

Die Preise

Zu gewinnen gab es wie immer attraktive Preise. Neben dem Effekt, dass die Reichweite und Sichtbarkeit der Finalisten steigen, erhalten alle Teilnehmer auf den Plätzen 1-15 eine Urkunde.

Die Plätze 1- 3 dürfen sich hinaus über Gewinne im Wert von bis zu 9000 EUR freuen! Der Gewinn des ersten Platzes erhält zusätzlich 1000 EUR für einen guten Zweck seiner Wahl.

Über HRnetworx

HRnetworx ist seit 2002 eines der führenden Personaler-Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Es bietet in vielen Städten in Deutschland, der Schweiz, und Österreich eine Kommunikationsplattform speziell für Entscheidungsträger im Personaler-Bereich. Während der Netzwerk-Treffen haben Sie die Möglichkeit, sich in Vorträgen über Best-Practices und andere aktuelle Fachthemen zu informieren und eigene Erfahrungen im Gespräch mit Kollegen auszutauschen.

Ein weiteres Anliegen von HRnetworx ist es, zielgerichtete Expertenforen und Sonderevents auszurichten, in denen stets aktuell neue Konzepte und Trends beleuchtet und thematisiert werden. HRnetworx ist Teil der networx-Gruppe . Diese besteht aus verschiedenen branchen- und funktionsspezifischen Netzwerken, die jährlich on- und offline Business-Veranstaltungen für Wissenstransfer, kollegialen Erfahrungsaustausch und Networking anbieten. Jedes Netzwerk verfügt über eine eigene Internet-Plattform, auf der sich die Teilnehmer der Veranstaltungen und andere Business-Professionals auch online vernetzen können.

