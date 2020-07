Gewinner der Connoisseur Circle Hospitality Awards 2020 Leserwahl: The St. Regis Mauritius Resort

The St. Regis Mauritius Resort wurde bei der Leserwahl des Luxusreisemagazins Connoisseur Circle zum Besten Gastgeber (Best Hospitality Reader’s Choice 2020) gewählt.

Auch in diesem Jahr hat das Luxusreisemagazin Connoisseur Circle seine renommierten Hospitality Awards in 15 Kategorien vergeben. Und stolzer Gewinner in der Kategorie Best Hospitality Reader’s Choice (Bester Gastgeber, Leserwahl) der Connoisseur Circle Hospitality Awards 2020 ist The St. Regis Mauritius Resort.

Die Auszeichnung stellt für das Resort eine wichtige Anerkennung dar und zeigt einmal mehr die berühmte Gastfreundschaft von Mauritius. In diesen für die Tourismusbranche schwierigen Zeiten ist dieser Erfolg ein willkommenes, positives Signal. Der Preis gilt auch als Motivation für das Hotelteam nach der Öffnung der Grenzen weiterhin den besten Service der Insel bieten zu können.

Andreas Oberoi, Cluster General Manager im The St. Regis Mauritius Resort, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr darüber, dass The St. Regis Mauritius Resort in der Leserwahl als bester Gastgeber ausgezeichnet wurde. Unser zusätzliches Engagement für kompromisslosen, luxuriösen Service hat sich ausgezahlt. Bis wir unsere Türen wieder öffnen dürfen, nutzen wir die Zeit, um den nächsten exquisiten, luxuriösen Aufenthalt für unsere Gäste vorzubereiten. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns willkommen zu heißen.“

The St. Regis Mauritius Resort befindet sich an einem der besten Standorte der Insel – auf der Halbinsel Le Morne, einem Ort mit UNESCO-Weltkulturerbe-Status. Das Resort verfügt über 172 Zimmer und Suiten mit edler Ausstattung, darunter die exklusive St. Regis Villa mit vier Suiten. Rund um das Manor House angelegt, gleicht das Resort einem historischen Anwesen. Es bietet fünf verlockende Restaurants und zwei Bars, das Iridium Spa, die Luxus-Kitesurf-Schule ION Club Prestige und die berühmten Markenzeichen und charakteristischen Rituale von St. Regis wie der Nachmittagstee, ein Bloody Mary nach hauseigenem Rezept (,Belle Creole Mary‘) und Familientraditionen. The St. Regis Mauritius Resort versucht beständig, die Erwartungen seiner Gäste zu übertreffen. Weitere Informationen unter www.stregismauritius.com.

