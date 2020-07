Kommerzielle Schuldnerberatungen füllen Marktlücke nach Corona

Keine Wartezeit bei hoher Erfolgsquote sind die Qualitätsmerkmale von kommerziellen Schuldnerberatungen – in Corona Zeiten wichtiger denn je!

Neuried, 22.07.2020

Schuldenfrei werden geht am besten mit einem Partner an der Seite. Vor allem, weil es inzwischen sehr viele Menschen betrifft.

Die Corona-Pandemie hat viele Menschen in eine tiefe Krise gestürzt. Wer vor einem Jahr noch einer geregelten Arbeit nachging und sich keinerlei Sorgen um seine Finanzen machen musste, erlebt nun ein blaues Wunder.

Eine Pandemie ist verstörend und kann nicht nur im gesundheitlichen Bereich verheerende Folgen haben. Wenn der Geldstrom plötzlich bei gleichbleibenden Ausgaben versiegt, steckt man bald bis über den Kopf in Schulden.

Für Menschen, die bisher nie Schulden gehabt haben, ist eine solche Situation besonders unangenehm. Sie fühlen sich überfordert und wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Vielen Schuldnern ist es einfach peinlich, in einer finanziellen Klemme zu stecken.

Mittlerweile ist jeder zehnte Bundesbürger überschuldet. Während einer Pandemiewelle oder in anderen Krisensituationen ist die Dunkelziffer noch höher. Im praktischen Bereich äußert sich dies auch darin, dass sämtliche karitativen und staatlichen Schuldnerberatungen überrannt sind. Die Wartezeiten sind lang, die Mitarbeiter meist überfordert.

„Anbieter wie Caritas mögen vielleicht gratis sein, aber die Wartezeit war mir zu lange!“ (Samira Ledinska)

Neben den karitativen und staatlichen Schuldnerberatungen stehen auch kommerzielle Schuldnerberatungen zur Verfügung. Z.B. eco24 aus Göppingen.

Der Hauptunterschied ist, dass diese sich alleinig um den finanziellen Aspekt kümmern und kaum bis gar nicht auf die persönliche Situation des Schuldners eingehen.

Die kommerziellen Schuldnerberatungen bieten ihre Dienste oft online und per Telefon Gespräch an. Es gibt keine Wartezeiten. Kostenlos ist die Beratung zwar nicht, aber die Kosten werden mit den verhandelten niedrigeren Raten verrechnet.

In jeder Krise steckt auch eine Chance – und vielleicht ist die Corona Krise genau die Chance für viele Schuldner, um die privaten Schulden in den Griff zu bekommen. Eine fachkundige Schuldnerberatung ist da in der Regel der richtige Ansprechpartner.

Die Seite nachhaltig-schuldenfrei-werden.de richtet sich an alle hoch verschuldeten Personen, die an ihrer Situation etwas ändern möchten.

Auf der Seite informieren wir über die finanziellen Möglichkeiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen und über die Möglichkeiten, die jedem Schuldner zustehen, seine Schulden loszuwerden.

Speziell werden die verschiedenen Möglichkeiten der Schuldnerberatung präsentiert, sowohl karitative und öffentliche Schuldnerberatungen als auch kommerzielle Schuldnerberatungen.

Wichtig zu merken ist, dass kommerzielle Schuldnerberatungen den Schuldner kein zusätzliches Geld kosten, aber sofort und ohne Wartezeit in Anspruch genommen werden können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nachhaltig-schuldenfrei-werden.de

Herr Jens Ischebeck

Drosselweg 7

77743 Neuried

Deutschland

fon ..: +49 1522 4736526

web ..: https://nachhaltig-schuldenfrei-werden.de

email : Jens.Ischebeck@nachhaltig-schuldenfrei-werden.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

https://nachhaltig-schuldenfrei-werden.de

https://nachhaltig-schuldenfrei-werden.de

