Mit persönlichem Arzt auf Reisen, auch zu Corona Zeiten.

Sehr oft verzichten Menschen auf Reisen, weil sie sich zu sehr durch Ihre Krankheit beeinträchtigt fühlen. Mit unserem kostenlosen Service „Mit persönlichem Arzt auf Reisen“ schaffen wir hier Abhilfe.

Ärztefortbildungen.de ist ein Institut, das sich auf hochwertige Ärztefortbildungen spezialisiert hat. An das Fortbildungsinstitut ist das Ärztereisebüro.de angeschlossen. Seit dem 01.05.2020 bietet Ärztefortbildungen mobile Corona Teststationen zum Mieten an. Auf Wunsch wird der gesamte Testprozess ausschließlich von geschultem, medizinischem Personal durchgeführt. Der Auftraggeber kann zwischen Antikörperschnelltests (Vollblut) oder PCR-Test (Rachenabstrich) wählen. Zum Dienstleistungspaket zählt ebenfalls die zeitnahe Auswertung aus dem Labor.

Die Teststationen können grundsätzlich überall eingesetzt werden. Ideal sind diese für Unternehmen, die sukzessive Ihre Mitarbeiter wieder vom Homeoffice in die Firmenzentralen zurückholen wollen. Ebenso richtet sich das Angebot an touristische Einrichtungen wie Flughäfen, Hotels oder Kreuzfahrtreedereien. Zu den derzeitigen Kunden gehören u.a. Unternehmen aus der Lebensmittel- oder Veranstaltungsindustrie sowie der Gastronomie. Bei diesen Unternehmen werden die Mitarbeiter in sehr regelmäßigen Abständen getestet.

Die Dienstleistung wird angeboten, da sich das Institut ebenfalls an der Bekämpfung des Covid-19 Virus beteiligen möchte. Ärztefortbildungen verfügt über ein sehr großes Netzwerk von niedergelassenen Ärzten, Krankenhausangestellten und Laboren. Aus diesem Grund ist das Institut in der Lage, die Dienstleistung bezahlbar und kurzfristig anbieten zu können. Auftraggeber könnten mit verschieden öffentlichen Fördergeldern rechnen.

Ein auf medizinisches Personal spezialisiertes Vollreisebüro.

